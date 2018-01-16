"Черт из табакерки": криптовалюта, биткоин, майнинг, блокчейн

В студии радио "Эхо Москвы" в Барнауле (69.11 УКВ) побывала финансист, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Мария Кулагина.

Фото: личный архив Марии Кулагиной.



Ведущая: Сегодня у нас в гостях финансист, кандидат экономических наук Мария Кулагина. Здравствуйте, Мария!

Мария Кулагина: Здравствуйте!

Вед.: Сегодня мы будем говорить о "черте из табакерки". Именно так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях назвала криптовалюту. И, действительно, многие не понимают, что это такое. Мария Кулагина — ведущая различных семинаров по финансам, в том числе и по криптовалюте, сегодня нам об этом расскажет, откуда взялась криптовалюта.

М.К.: Криптовалюта появилась впервые в 2008 году. Прежде всего, конечно, появилась не сама криптовалюта, it-технология, на базе которой впоследствии была реализована криптовалюта. Технология получила название блокчейн*. Разработал ее некто под псевдонимом Сатоши Накамото. До сих пор неизвестно, это какая-то персона или это группа лиц, или же компания. Уже в перспективе на базе этой технологии разработали виртуальные монеты, которые получили название криптовалюта.

Вед.: Какие виды криптовалюты существуют?

М.К.: На сегодняшний момент есть несколько десятков различных видов криптовалют. Первое место и по объемам торгов, и по стоимости занимает известный всем Bitcoin. Кроме того, в настоящий момент известны такие криптовалюты, как эфириум, лайткоин, does, ripple, кэш и так далее. Я сейчас назвала примеры из разряда топ-10 наиболее востребованных на криптовалютном рынке, но их намного больше.

Вед.: Как происходит приобретение и пользование криптовалютой?

М.К.: Стоит сразу сказать, что приобретение, пользование и владение — это такие термины, которые немного субъективно описывают взаимоотношения человека с криптовалютой. Дело в том, что криптовалюта хранится в виртуальных кошельках. В реальной действительности владелец располагает только ключом, пин-кодом доступа к данному виртуальному кошельку. Поэтому, когда владелец входит на свой виртуальный кошелёк, он может только надеяться, что криптовалюты по-прежнему там, ничего с ними не произошло, никакая хакерская атака не увела из кошелька виртуальные деньги. Поэтому нельзя сказать, что люди владеют именно криптовалютами, скорее, владеют именно ключами. И при помощи этих IT-технологий владельцы виртуальных кошельков могут перечислять криптовалюты со своих кошельков на другие кошельки, могут приобретать товары, рассчитываться за какие-то услуги и так далее.

Вед.: Как я могу купить криптовалюту? Сколько это стоит стоит?

М.К.: Прежде всего, надо отметить, что нормативно-правовой базы по криптовалюте в Российской Федерации на сегодняшний момент не существует абсолютно никакой. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом покупки криптовалюты, нужно сразу понимать, что вы, во-первых, принимаете стопроцентный риск и можете перевести свои кровные реальные деньги, рубли или доллары, и ничего в ответ не увидеть. Потому что никаких официальных порталов, зарегистрированных какими-то органами, регулирующими обращение денег или ценных бумаг в Российской Федерации, пока нет. Если всё-таки, несмотря на эти риски, желание приобрести криптовалюту сохраняется, то есть несколько способов. Первый способ — завести виртуальный кошелек на одном из самых распространённых сайтов — это blockchain.com Затем вы получаете в личном кабинете ваш индивидуальный номер — номер вашего кошелька. После этого можете пройти в обменник, который абсолютно нелегальный, и в этом обменнике выбрать транзакцию, подтверждающую, что вы отдаете рубли со своей пластиковой карточки, и на этот номер виртуального кошелька вы приобретаете виртуальные деньги. Надо понимать, что после того, как вы подтверждаете операцию, вы отправляете реальные деньги куда-то кому-то. Дальше вам остается только ждать и надеяться, что человек на другом конце сайта действительно перечислит вам биткоины на ваш кошелек. Если это происходит, то вот уже вы владелец ключа от кошелька, в котором располагаются криптовалюты.

Второй способ — это торговля на биржах. Биржа тоже представляет собой некий информационный портал, где приблизительно такая же схема ввода денег, но вы перечисляете не частному лицу, а прямиком на саму биржу. Вы можете перечислить как с пластиковой карточки, так и с электронных кошельков, например, QIWI Yandex Money и так далее. Существуют иные формы. После того, как эти деньги биржа зачисляет на ваш счёт, а зачисление может проходить не моментально, а, например, в течение трех суток или недели, после этого вы видите, как деньги поступили на ваш счет. И только теперь вы можете на эту сумму купить какую-то из представленных на данной бирже криптовалют. Ну, и обратная схема вывода примерно такая же.

Вед.: То есть я меняю криптовалюту на рубли или доллары и прошу перечислить их мне на карту?

М.К.: Да. Но только там опять же много нюансов. Во-первых, существуют требования верификации: вы обязаны подтвердить свою личность, предоставить на биржу паспортные данные. Некоторые биржи, помимо паспортных данных, просят выписки из налоговой инспекции, коммунальные счета на оплату, чтобы подтвердить ваш истинный адрес регистрации, дабы подтвердить то, что вы действительно физическое лицо, а не, допустим, бот или мошенник, который совершает торговлю. Верификация на некоторых биржах может проходить до двух-трех месяцев. Так что, если вы собираетесь выводить с биржи крупную сумму, то без верификации это сделать довольно проблематично.

Вед.: А чем отличается торговля криптовалютой от торговли обычной валютой на обычной бирже?

М.К.: Как я уже говорила, абсолютное отсутствие нормативно-правовой базы. И когда вы приобретаете ценные бумаги через брокерские официальные площадки, то есть выходите, допустим, на Московскую фондовую биржу через какого-то брокера, у вас есть официальный договор с брокером, брокер подконтролен специализированным органам Российской Федерации. Контролер мониторит его финансовое состояние, которое отслеживают процедуры листинга ценных бумаг, выводящихся на фондовую биржу. Там есть определенные правила. Это всё защищает инвестора от каких-то мошеннических схем. Если вы выходите на криптобиржу, вас никто не защищает, никаких официальных договоров у вас на руках нет. Причем технически эти процедуры мало чем отличаются.

Вед.: То есть операции рискованные, но, видимо, и доходность какая-то совсем другая. Я правильно понимаю?

М.К: Да, доходность у них запредельная. Вообще у криптовалют волатильность очень большая. Волатильность — это такой показатель спадов и подъемов различных финансовых инструментов. Можно за сутки сделать 500% на отдельных видах криптовалют. Но нужно понимать, что 500% можно сделать как в плюс, так и в минус. То есть, заводя, к примеру, 1 000 000 рублей, можно его там полностью и оставить. Кроме того, при выводе средств бывают технические сбои, бывают мошеннические схемы, а кому предъявлять претензии в случае, когда, допустим, на бирже зависла транзакция, а потом эта биржа на следующий день перестала существовать? Вы заходите по ссылке, по которой вы всегда заходили, а там error. Что дальше делать? Куда бежать? Кому жаловаться? Непонятно. Пока все это на доверии, на честном слове. Поэтому доходность идентична уровню риска, который отождествляется на сегодняшний момент с криптовалютными операциями.

Вед.: Слышала такую цифру, что сейчас 1% мирового капитала находится в криптовалюте. Верна ли это цифра?

М.К.: Приблизительно. По оценкам многих экспертов, которые занимаются криптовалютными операциями, да, такие цифры называют на сегодняшний момент. Капитализация криптовалютного рынка достигла порядка 500 миллиардов долларов. Если учитывать, что общий рынок оценивается в 400 триллионов долларов. Темпы роста поражают. Ещё буквально месяц назад капитализация криптовалютного рынка составляла 300 миллиардов долларов. То есть она за месяц практически в два раза увеличилась.

Вед.: И чего ждать дальше? Если уйдет еще больше денег в криптовалюту, как это повлияет на нашу жизнь, на ваш взгляд?

М.К.: Пока сложно предположить. Думаю, что государственные регулирующие органы любой страны не будут долго за всем этим наблюдать, многие страны уже сейчас пытаются вводить какие-то законы, которые регулируют все эти процессы. Пытаются придать им некоторую формальную и нормативно-правовую основу. Поэтому пока очень сложно что-то прогнозировать. Важно понимать, что в этот период дикого рынка ни в коем случае не стоит принимать активное участие в операциях, рискуя какими-то последними своими средствами, ресурсами. Лучше пока, несмотря на большие спекулятивные доходы, которые очень заманчивы, либо очень аккуратно попробовать для себя этот инструмент, либо дождаться хотя бы первых нормативно-правовых актов Российской Федерации, которые легализуют всю эту сферу. У нас многие представители органов власти не устают нам напоминать о том, что у нас за денежные суррогаты предусмотрена уголовная статья, что вот этот весь оборот никак не контролируется, не защищается, не страхуется. Поэтому я бы от долгосрочных прогнозов пока воздержалась.

Вед.: Правильно ли я понимаю, что в России криптовалюта у нас не признана? Официально её как бы и нет.

М.К.: Абсолютно не признана. И первые скромные попытки делает одна из значимых экономических держав. Мы наблюдаем, что они это делают очень аккуратно. В декабре одна из американских бирж ввела фьючерсы на биткоин, тем самым показав пока в общем таком приближении, что они присматриваются к криптовалюте как инструменту и полноценному участнику фондового рынка. 18 декабря SME — более крупная биржа — ввела фьючерсы. По их оценке, базовый актив биткоина оценен в 19–19,5 тысяч долларов. Глядя на эти цифры, понимаем, что уже более сдержанной рост прогнозируется. Может быть, получится так, что этот переток капитала где-то приостановится, зафиксируется. А если говорить про биткоин, то последние дни — сегодня, вчера — он очень сильно просел по своей стоимости.

Вед.: А есть ли ещё какой-то опыт других стран по признанию криптовалюты?

М.К.: На сегодняшний день Япония признала официальным платежным средством криптовалюту. Австралия ввела нормативно-правовую базу в части налогообложения таких процедур, как майнинг** и торговля криптовалютой. Министерство финансов Российской Федерации в октябре этого года также выпустило официальное обращение с тем, что доходы, получаемые от криптовалютных сделок и майнинга, должны облагаться по ставке 13% НДФЛ, и напомнило гражданам, чтобы они не забывали уплачивать, подавать декларации. Но пока это всё носит такой рекомендательно-разъяснительный характер. К слову, майнинг — это процедура технического добывания криптовалюты при помощи специализированных средств. Как правило, это компьютер, который обладает высокой мощностью и для добычи криптовалюты необходимо решение сложной математической задачи по поиску уникального хеша. Когда один владелец криптовалюты перечисляет другому владельцу кошелька средства, то эта транзакция должна быть зафиксирована при помощи уникального кода. Поиском такого кода и занимаются программы, установленные на компьютерах-майнерах. И за каждый добытый код сама программа начисляет маленький-маленький процент криптовалюты: допустим, ноль целых ноль ноль одна сотая биткоина. И майнеры, таким образом решая задачи и закрывая блоки, находят эти уникальные хештеги, добывают криптовалюту себе на виртуальные кошельки.

Вед.: Итак, есть у нас майнеры, которые эту валюту, можно сказать, "генерят". Какие еще есть участники этих сделок?

М.К.: Есть владельцы криптовалют, есть криптовалютные биржи. Ну вот это основные участники.

Вед.: А если говорить про майнеров, то где они находятся? Есть ли у нас такие?

М.К.: Есть. Надо сказать, что майнинг — это энерго- и ресурсозатратное дело. Поэтому либо мощные компьютеры, либо даже сеть компьютеров, которые называют майнинговыми фермами. Сегодня существует немалое количество разрозненных майнеров, которые индивидуально майнят. Но и существуют крупные фермы, которые добывают криптовалюту. Надо понимать, что биткоин — не единственная валюта, которая добывается. Любая абсолютно валюта. Азиатские страны, как правило, в этом проявляют большую активность. Основные фермы располагаются там. В России они тоже существуют. Вот буквально не так давно в Москве был анонсирован проект "Russian Mining Center". Очень дорогостоящий. Понятно, что в блокчейне эти задачи генерируются постоянно. И любой майнер может подключиться к решению задач. Это естественная конкуренция. Кто первый решит, тому и начисляются биткоины. Поэтому, если компьютер низкомощный, у него нет возможности конкурировать с крупными фермами. Поэтому период индивидуального майнинга уходит в прошлое.

Вед.: Можете оценить, сколько человек в Барнауле, в Алтайском крае покупает криптовалюту?

М.К.: Сложно сказать, поскольку я нахожусь именно в этой сфере. Если я назову, допустим, 30-40 человек, то это будут именно те люди, которых знаю лично я. Может, их больше. Но они никак себя не афишируют. Так или иначе, с этой темой соприкасались. Очень немного, и не стоит, я думаю, сюда особо стремиться, пока это такой дикий рынок.

Вед.: Видела информацию о том, что в вузах появляются курсы по криптовалюте. Как вы оцениваете вот эту идею?

М.К.: Дело в том, что на технологии блокчейн развивается очень много проектов, не только криптовалюты. Одно из направлений — ISO — это аббревиатура от трех английских слов Initial coin offering, что в переводе означает "первичное размещение монет". Суть проекта, когда любой стартап выходит на площадку для привлечения ресурсов под свою идею. И вот эти финансовые ресурсы собираются именно в виде криптовалют. В обмен инвесторы получают токены — это виртуальные акции. Технологии эти распространяются все больше и больше. У нас в России есть прецеденты. Многим известная московская компания "Лавка-Лавка". Фермерская компания, которая производит продукцию. Они вышли на ICO и вполне успешно реализовали проект. Поэтому высшие учебные заведения не могут находиться в стороне от этих тенденций. Недавно проходил форум в Финансовом университете в Москве, где я выступала с докладом "Отдельные аспекты привлечения инвестиций в бизнес при помощи ICO". И по итогам работы форума было принято решение реализовать как раз такую образовательную программу в Москве на базе Финансового университета, где я буду выступать основным спикером для московских предпринимателей с программой "Технологии привлечения инвестиций в бизнес при помощи ICO: нормативно-правовые аспекты и финансовые аспекты". Поэтому обязательно необходимо вводить эти знания, прививать культуру взаимоотношений с финансами, в том числе и цифровыми финансами. И самое главное, что эти образовательные курсы не должны быть алгоритмом или каким-то стимулом к тому, чтобы человек бежал и покупал криптовалюту. Они должны носить разъяснительно-образовательный характер, чтобы люди понимали риски, умели диверсифицировать риски, видели возможности, трезво сопоставляли эффективность и перспективы своего проекта, привлечение криптовалютных инвестиций в свой проект. И самое главное, чтобы понимали всю ответственность, которую им придется нести при мошеннических схемах, даже если это было не умышленно. Об этом нужно говорить, чтобы у людей не создавалось впечатление, что тут такой Эльдорадо, где можно очень легко обрести большие финансовые ресурсы.

Вед.: А кто-то из алтайских наших ребят пробовал себя в этом направлении?

М.К.: Я знаю точно, что у нас ряд алтайских компаний занимаются техническими вопросами выведения компаний на ICO, а также рекламой и маркетингом проекта в сфере ICO. Именно компаний, которые сами бы выходили и привлекали ресурсы среди алтайских компаний, я таких не знаю. Их и в мире не так много. В России их единицы.

Вед.: Как вы оцениваете перспективность этого направления?

М.К.: Перспективность очень высокая! Конечно, там все это будет формализовано, будет верификация как инвесторов, так и учредителей проекта. Но сам факт и сама процедура привлечения инвестиций намного проще, чем если бы мы имели дело с банками, с какими-то государственными структурами, допустим, по привлечению финансовых ресурсов в виде грантов каких-то и так далее. Тут процедура гораздо прозрачнее, понятнее. Размещается на специализированных площадках. Но основными можно назвать Эфириум, Кикстартер, White People и другие. Если вы, как инвестор, считаете этот проект перспективным, заходите в личный кабинет, регистрируетесь, покупаете токены, так называемые виртуальные акции. Проект развивается, стоимость акций token растет. Вы можете их продать на той же криптовалютной бирже либо получаете бонусы, которые обещает компания за токены, которыми вы располагаете. Поэтому сама технология и идея замечательная, просто ее нужно обработать, добавить правовую оболочку, снизить риски инвесторов и добавить серьезности в отношения стартаперов к этой процедуре.

Беседовала Ася Хлыновская

*Блокчейн - Выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций