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Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в Лондоне на 47-м году жизни. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Sky News и представителя певицы.

В выпущенном официальном заявлении сказано, что певица находилась в лондонской студии звукозаписи на сессии. "Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время", — цитирует агентство заявление.

РИА "Новости" со ссылкой на канал RTE добавляет, что полиция Лондона сейчас рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы как "необъяснимую".

Уточняется, что полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9:05 утра по местному времени, врачи на месте констатировали смерть исполнительницы. Следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к музыкальному коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру.