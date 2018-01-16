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Жителей столицы Алтайского края утром во вторник, 16 января, ждут заторы в восемь баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на трех участках Павловского тракта, включая отрезок после кольцевого пересечения, на улице Попова, Малахова и нескольких участках проспекта Ленина. Кроме этого, заторы наблюдаются на улице Власихинской, на пересечениях улицы Северо-Западной и Смирнова, Матросова и Юрина, а также на улицах Георгиева, Советской Армии, Челюскинцев в районе перекрестка с проспектом Строителей, а также на площади Победы.

При этом в городе произошло восемь ДТП. Три из них — на улице Матросова (одно на пересечении с улицей Советской Армии, два — в районе перекрестка с улицей Юрина), два — на улице Юрина, а также по одной аварии на проспектах Ленина и Красноармейском.