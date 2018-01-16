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Психологи советуют убирать новогодние ели в первый рабочий день после праздников или сразу после старого Нового года. Это помогает настроиться на рабочий лад, пишет Life, ссылаясь на РИА "Новости" и кандидата психологических наук Ольгу Махоновскую.

По словам специалиста, для детей лучше всего убирать елку после окончания каникул. "Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну", — добавила Махоновская.

Психолог отметила, что, поскольку новогодние выходные уже закончились, не лишним будет вспомнить привитые в детстве традиции и проститься с елкой после старого Нового года.