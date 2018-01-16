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Психологи советуют убирать новогодние ели в первый рабочий день после праздников или сразу после старого Нового года. Это помогает настроиться на рабочий лад, пишет Life, ссылаясь на РИА "Новости" и кандидата психологических наук Ольгу Махоновскую.
По словам специалиста, для детей лучше всего убирать елку после окончания каникул. "Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну", — добавила Махоновская.
Психолог отметила, что, поскольку новогодние выходные уже закончились, не лишним будет вспомнить привитые в детстве традиции и проститься с елкой после старого Нового года.
Комментарии
Вчера вынес, и моя была третьей на помойке.
Похоже народ и сам догадывается, когда лучше.
Странно что статью опубликовали, когда все предложенные сроки уже вышли.
Оптимально - 8 марта!
Ёлку надо убирать утром восьмого марта, потому что это дает двойной эффект - и ёлка убрана и жене подарок. Однако в 2018 году ёлку следует убирать 18 марта. Знаете, почему? Чтобы день зря не пропал! Убрать ёлку - это будет самое полезное дело, которое вы сможете сделать 18 марта. Это будет ваш самый реальный вклад в наведение порядка в России и что самое главное - он будет целиком и полностью зависеть от вас!