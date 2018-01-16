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Кадры с места ЧП на Бийском маслоэкстракционном заводе, где накануне в результате хлопка пострадали три женщины, работавшие на предприятии, опубликовало "Бийское телевидение".

Напомним, что инцидент произошел 15 января около 12:00. В результате ЧП пострадали три работницы предприятия. В краевом управлении Следственного комитета уточняли, что жизни сотрудниц ничего не угрожает.

Двум из трех женщин понадобилась медицинская помощь. По данным органов следствия, на предприятии произошла разгерметизация бака конденсата, после чего и случился хлопок.

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От взрывной волны выбило стекла в здании. Доследственная проверка на предприятии продолжается.