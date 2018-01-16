Фото: youtube.com
Кадры с места ЧП на Бийском маслоэкстракционном заводе, где накануне в результате хлопка пострадали три женщины, работавшие на предприятии, опубликовало "Бийское телевидение".
Напомним, что инцидент произошел 15 января около 12:00. В результате ЧП пострадали три работницы предприятия. В краевом управлении Следственного комитета уточняли, что жизни сотрудниц ничего не угрожает.
Двум из трех женщин понадобилась медицинская помощь. По данным органов следствия, на предприятии произошла разгерметизация бака конденсата, после чего и случился хлопок.
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От взрывной волны выбило стекла в здании. Доследственная проверка на предприятии продолжается.
Комментарии
Пары нефраса взорвались, поди?
А в Барнауле постоянно нефрасом воняет с маслобойки на Трактовой...
Нефрас штука ядовитая...так что от употребления масла, полученного этим способом лучше воздержаться.