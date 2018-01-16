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Супружеская пара из штата Калифорния (США) держала 13 своих детей на цепи. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, 14 января одному из подростков удалось сбежать из дома, затем он связался с полицией и рассказал, что родители заковали 12 его братьев и сестер в цепи. Когда стражи порядка прибыли в дом, то они увидели, что несколько детей были закованы в цепи в темной и плохо пахнущей комнате. При этом родители не смогли объяснить, почему держат детей на цепи.

Подчеркивается, что пострадавшим было от двух до 29 лет. Всех их доставили в участок и допросили. Родителей задержали. Им предъявлены обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми.

В данный момент все 13 пострадавших направлены в больницы на обследование.