Фото: mediarepost.ru
Супружеская пара из штата Калифорния (США) держала 13 своих детей на цепи. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
По словам правоохранителей, 14 января одному из подростков удалось сбежать из дома, затем он связался с полицией и рассказал, что родители заковали 12 его братьев и сестер в цепи. Когда стражи порядка прибыли в дом, то они увидели, что несколько детей были закованы в цепи в темной и плохо пахнущей комнате. При этом родители не смогли объяснить, почему держат детей на цепи.
Подчеркивается, что пострадавшим было от двух до 29 лет. Всех их доставили в участок и допросили. Родителей задержали. Им предъявлены обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми.
В данный момент все 13 пострадавших направлены в больницы на обследование.
Комментарии
дети 29 лет...
я правильно поняла- соседи даже не обращали внимания, что вот ходит женщина беременная, а потом дети даже на улице не играют? с их-то привычкой докладывать в полицию все новости про соседей? странно...а вообще- больные люди, эти родители
16.01.2018 09:35
гость
возможно дом был в отдалении от соседей, но чтоб 13 детей родить и на цепь, тут не просто шиза, тут ппц какой то.
Родители , явно, сектанты, да и старшие дети тоже возможно состояли с родителями в секте странной очень.