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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на 15-летнего подростка, произошедшего 15 января.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в 11:50 на улице Радужной в районе дома №22В.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-ребенка пятнадцати лет неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих данными об этом происшествии, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.