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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на 15-летнего подростка, произошедшего 15 января.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в 11:50 на улице Радужной в районе дома №22В.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-ребенка пятнадцати лет неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих данными об этом происшествии, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
В 11:50, абсолютно светло, даже отмазка, что не видел не проканывает. И безнаказанно покидает место, где сбил человека. Только лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией автомобиля может исключить случаи оставления места ДТП
Радужная это же Борзовка....
Гололед. Метель. Плохая видимость. Отсутствие мозгов. Вот причины данного ДТП
Я никого не оправдываю . Но сегодня видела ситуацию. Ул Попова. Едет фура, 40 км/ч. знаю скорость потому что сама ехала следом за фурой и когда та не могла затормозить , посмотрела на спидометр. Так вот. Едет фура. Метрах в 50 от пешеходного перехода начинает притормаживать. Но толи резина лысая, то ли водитель неопытный,но не тормозит она. Пополам складывается, виляет, но не останавливается. И мужичок смотрит на пытающуюся остановиться ПЕРЕД переходом фуру и смело шагает на дорогу. Да. он прав, он на переходе. Но мозг-то должен включаться. Шагнул на дорогу и пошел смело под виляющую фуру. Чудом не был сбит!!