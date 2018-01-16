Фото: kapital-rus.ru
Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался на 73-м году жизни — политик, перенесший инсульт, умер в больнице, не приходя в сознание, передает "Интерфакс".
Известно, что скончался 72-летний Анпилов в понедельник, 15 января.
Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в Краснодарском крае. С 1977 по 1984 год работал комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. После этого был корреспондентом в Никарагуа, затем вернулся в СССР и возобновил карьеру в Гостелерадио. В 1990 году был избран депутатом Моссовета. Затем состоял в руководящих органах Российской коммунистической рабочей партии, но в 1996 году был исключен из РКРП. Кроме того, в 1992 году Виктор Анпилов выступил одним из создателей общественно-политического движения "Трудовая Россия". В 2006-2007 годах принимал участие в деятельности общественного движения "Другая Россия", а в 2012 году выступил доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Жириновского.
Комментарии
Ему бы вместо Зюганова, может всё по-другому в России обернулось. А сейчас....
А сейчас Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отправил президенту России Владимиру Путину, главе ЦИК Элле Памфиловой и руководителям телеканалов жалобу на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По его словам, СМИ используют телеэфир для "шельмования" и "контрпропаганды".
А разве это не так?
Грудинина в президенты!
На всех каналах в новостях одна и та же физиономия, совсем уже обнаглели.
Нада, нада поднять пенсионный возраст до 68 лет. Пенсионер сможет просуществоввть на пенсии аж 5 лет!