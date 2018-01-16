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Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался на 73-м году жизни — политик, перенесший инсульт, умер в больнице, не приходя в сознание, передает "Интерфакс".

Известно, что скончался 72-летний Анпилов в понедельник, 15 января.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в Краснодарском крае. С 1977 по 1984 год работал комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. После этого был корреспондентом в Никарагуа, затем вернулся в СССР и возобновил карьеру в Гостелерадио. В 1990 году был избран депутатом Моссовета. Затем состоял в руководящих органах Российской коммунистической рабочей партии, но в 1996 году был исключен из РКРП. Кроме того, в 1992 году Виктор Анпилов выступил одним из создателей общественно-политического движения "Трудовая Россия". В 2006-2007 годах принимал участие в деятельности общественного движения "Другая Россия", а в 2012 году выступил доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Жириновского.