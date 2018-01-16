Фото: vk.com/obitaemyi_ostrov

В Новосибирске продают контактный зоопарк за 1 миллион 100 тысяч рублей. По словам владельцев, у них нет денег на дальнейшее развитие зоопарка, пишет портал "НГС.Новости".

В объявлении сказано, что у зоопарка на левом берегу отличная репутация. Площадь помещения, которое находится в аренде, составляет 200 квадратных метров (коммунальные услуги – 55 тысяч рублей). "Сотрудники, поставщики, сайт, соцсети, сотрудничество с различными организациями. Работаем 1,5 года", — цитирует портал объявление, размещенное 11 января.

По словам владелицы зоопарка "Обитаемый остров" Натальи Дерновой, она решила продать его из-за нехватки денег на развитие.

"Это не просто бизнес, это очень интересный бизнес, в который нужно вкладывать душу. Я и сейчас бы его не продавала. Мы не в минусе, но просто хотелось бы развивать дальше, но денег пока нет", — добавила она.

По словам Дерновой, в зоопарке 28 видов животных — всего порядка 200 особей, включая цыплят, овец, черно-бурых лис, хорьков, змей и енота.

Подчеркивается, что контактный зоопарк в данный момент все еще работает и ждет посетителей.