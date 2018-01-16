Фото: vk.com/obitaemyi_ostrov
В Новосибирске продают контактный зоопарк за 1 миллион 100 тысяч рублей. По словам владельцев, у них нет денег на дальнейшее развитие зоопарка, пишет портал "НГС.Новости".
В объявлении сказано, что у зоопарка на левом берегу отличная репутация. Площадь помещения, которое находится в аренде, составляет 200 квадратных метров (коммунальные услуги – 55 тысяч рублей). "Сотрудники, поставщики, сайт, соцсети, сотрудничество с различными организациями. Работаем 1,5 года", — цитирует портал объявление, размещенное 11 января.
По словам владелицы зоопарка "Обитаемый остров" Натальи Дерновой, она решила продать его из-за нехватки денег на развитие.
"Это не просто бизнес, это очень интересный бизнес, в который нужно вкладывать душу. Я и сейчас бы его не продавала. Мы не в минусе, но просто хотелось бы развивать дальше, но денег пока нет", — добавила она.
По словам Дерновой, в зоопарке 28 видов животных — всего порядка 200 особей, включая цыплят, овец, черно-бурых лис, хорьков, змей и енота.
Подчеркивается, что контактный зоопарк в данный момент все еще работает и ждет посетителей.
Комментарии
Я бы пару гадов взял каких нибудь. Жаль по отдельности не продают.
Так вот, прекрасно выглядящие животные являются не более чем «разовым товаром». Ежики, кролики и морские свинки, которых роняют на пол, птицы с оторванными крыльями и другие пострадавшие быстро заменяются новыми питомцами, чтобы зоопарк «не потерял свое лицо». Более редкие зверьки, вынужденные «долго работать», в основном же выглядят измученными и апатичными.
Не пи- пи,Госпожа Дернова,что НЕ В МИНУСЕ))))