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Дети старше десяти лет уже в 2018 году смогут путешествовать по стране без родителей. Об этом во вторник написала "Российская газета", ссылаясь на гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Петра Иванова.

По его словам, Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) готовится оказывать услуги по сопровождению ребенка в пути. "По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу", — пишет газета.

Издание отмечает, что подобная услуга может появиться уже в текущем году. В данный момент ведется изучение опыта других перевозчиков по сопровождению.

Пока родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник никак не пропустит в поезд. При этом на самолетах перевозку детям с сопровождением уже можно заказывать.