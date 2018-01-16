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Глава Республики Алтай Александр Бердников поставил подчиненным задачи относительно того, как в регионе должна пройти подготовка к выборам президента, которые пройдут 18 марта текущего года.

Выступая на профильном совещании с чиновниками республиканского и районного уровней, господин Бердников подчеркнул: "Наша задача – обеспечить в пределах своих полномочий честное, открытое, без давления и подтасовок, проведение выборной кампании Президента Российской Федерации, предоставить всем желающим гражданам возможность свободно реализовать свое избирательное право".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в республике уже утвержден план соответствующих организационно-технических мероприятий, составлена дорожная карта проведения избирательной кампании.

В центре внимания властей — обеспечение территориальных избиркомов помещениями, средствами связи, оргтехникой, транспортом, резервными источниками электроснабжения.

В данный момент инициирована работа в части корректировки списков избирателей, предоставления возможности проголосовать маломобильным гражданам, а также жителям отдаленных и труднодоступных территорий.

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К слову, количество избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 января 2018 года, составляет 159 195 человек.

Глава республиканской избирательной комиссии Дмитрий Степанов, в свою очередь, заявил, что сейчас все ТИКи обеспечены необходимой техникой, средствами связи, автотранспортом.

Что касается работы по приведению реестра избирателей "в максимально соответствующее объективным условиям состояние", то, по словам Степанова, это планируется завершить к началу марта.