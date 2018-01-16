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Росстандарт собирается утвердить новые требования для водки повышенного качества. Об этом сообщают "Известия".

По данным газеты, новый ГОСТ носит рабочее название "Российское качество. Классическая водка. Технические условия". Он может вступить в силу в следующем году. Новые правила предъявят более жесткие требования к сырью для водки.

Новый ГОСТ, по данным издания, закрепит за РФ статус родины этого алкогольного напитка.

"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков", — цитирует газета источник в Росстандарте.

Уточняется, что, согласно новым требованиям, водка будет иметь крепость 40% и представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом. В заключение подчеркивается, что все стадии производства будут осуществляться в РФ.