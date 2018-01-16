Тот случай, когда ничего не нужно объяснять
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017
Тот случай, когда ничего не нужно объяснять
|<
|январь 2018
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Провайдер — «Интелби»
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
Вот уж ,не дать не взять, не Амик , а газета "Искра" 100 лет назад.
Спланированая акция. Кто то ответит. Оторвут бошку.
Остался район без главы... Где хоть висит то?
Все взято из нашей сегодняшней жизни. Браво!!!!
Похоже что Загородняя/Челюскинцев
это на власихинской)
Амик, ну вот можете настроение поднять! Красавцы!
И что? Выборы 18 марта, цирк на новогодних каникулах.