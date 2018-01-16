Фото: socmedia.enisey.tv

Полицейские Панкрушихинского района проводят проверку по факту попытки кражи путем обмана 200 тысяч рублей у 68-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел днем ранее. Пожилой жительнице одного из населенных пунктов района на стационарный телефон позвонил неизвестный, который рассказал, что якобы ее сын, находясь за рулем авто, сбил девушку. Для того, чтобы разрешить ситуацию, нужно срочно перечислить 200 тысяч рублей.

Однако пенсионерка хорошо знала о таких схемах обмана и положила трубку. О звонке она рассказала полицейским.

Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту инцидента. Они назначили ряд технических экспертиз и устанавливают личности злоумышленников.

Правоохранители призывают граждан быть внимательнее к подобным звонкам, не паниковать и не перечислять неизвестным деньги. Необходимо звонить родным, понимая, что если дозвониться не удалось, это не значит, что они действительно в беде. Также рекомендуется обращаться за помощью в компетентные органы.