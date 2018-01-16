Фото: Amic.ru
Адвокаты бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой вновь не сумели обжаловать приговоры в отношении экс-чиновника и его жены.
Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, попытку оспорить вердикты в отношении своих доверителей адвокаты Денисовых пытались еще в конце прошлого года.
"Поступали кассационные жалобы. 14 декабря было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы адвоката Татьяны Денисовой для рассмотрения на заседании президиума. 15 декабря было отказано в передаче кассационной жалобы адвоката Юрия Денисова", — отметила собеседница нашего издания.
Также она уточнила, что теперь Юрий и Татьяна Денисовы имеют возможность обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.
Обвиняемой по громкому делу проходила и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее признали виновной в посредничестве при получении взятки и приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока.
Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось.
Между тем в октябре прошлого года Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию строгого режима для отбывания наказания. Сообщалось, что в этом исправительном учреждении имеется молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, есть кабельное телевидение, радио, а за хорошее поведение и успешный труд осужденные могут рассчитывать на то, чтобы поиграть на видеоприставках Xbox. Также на территории колонии обустроен тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадки, а в отрядах находятся столы для пинг-понга.
Комментарии
Крепко попал мужик! Вот что значит - не на того поставил! Ну а как было не "порадеть "родному" (в смысле - из своего чиновного круга) человечку"! "Благодарность" получил по полной! Другим чиновничкам наука - думать надо, кого на груди пригреваешь, даже если у этого "кого" высокие покровители имеются. У пауков в банке "своих" не бывает!
А что там с делом о Мерседесах и с товарищем Бeлoбoрoдoвым?
Если его посадили, он наверное из оппозиции, ведь своих не садят. Получается всех кого посадили, наверное надо выпускать
Что-то мне подсказывает, что все эти прибамбасы типа пинг-понга, компьютерных игр и спортзалов Денисову ни к чему - все-таки возраст не тот. Расскажите уже, как на самом деле ему там живется: какая камера, какие соседи, чем занимается, как себя чувствует. Навещают ли его "звездные" детки и драгоценная супруга, из-за жадности которой он и погорел, а также бывшие коллеги (ну хоть кто-нибудь!) - или хотя бы пишут, звонят: ну с днем рождения там поздравить, с Новым годом, с Рождеством опять же...
16.01.2018 12:47
- гость -
Да это очень интересно, как он там бедный?
16.01.2018 12:51
гость
Вот нисколько не интересно!
Чванливый и корыстный мужик . С молодости такой. Бог наказал.