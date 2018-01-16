Фото: Amic.ru

Адвокаты бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой вновь не сумели обжаловать приговоры в отношении экс-чиновника и его жены.

Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, попытку оспорить вердикты в отношении своих доверителей адвокаты Денисовых пытались еще в конце прошлого года.

"Поступали кассационные жалобы. 14 декабря было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы адвоката Татьяны Денисовой для рассмотрения на заседании президиума. 15 декабря было отказано в передаче кассационной жалобы адвоката Юрия Денисова", — отметила собеседница нашего издания.

Также она уточнила, что теперь Юрий и Татьяна Денисовы имеют возможность обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.

Обвиняемой по громкому делу проходила и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее признали виновной в посредничестве при получении взятки и приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока.

Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось.

Между тем в октябре прошлого года Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию строгого режима для отбывания наказания. Сообщалось, что в этом исправительном учреждении имеется молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, есть кабельное телевидение, радио, а за хорошее поведение и успешный труд осужденные могут рассчитывать на то, чтобы поиграть на видеоприставках Xbox. Также на территории колонии обустроен тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадки, а в отрядах находятся столы для пинг-понга.