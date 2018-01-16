Вторник, 16 Январь, 21:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,39
€ 69,02
734728
-8°
Обь
336см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Дорога в Верховный суд: Юрию Денисову вновь не удалось обжаловать приговор

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Экс-чиновник, которого признали взяточником, может попробовать изменить вынесенный в отношении него вердикт через Верховный суд

Фото: Amic.ru

Адвокаты бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой вновь не сумели обжаловать приговоры в отношении экс-чиновника и его жены.

Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, попытку оспорить вердикты в отношении своих доверителей адвокаты Денисовых пытались еще в конце прошлого года.

"Поступали кассационные жалобы. 14 декабря было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы адвоката Татьяны Денисовой для рассмотрения на заседании президиума. 15 декабря было отказано в передаче кассационной жалобы адвоката Юрия Денисова", — отметила собеседница нашего издания.

Также она уточнила, что теперь Юрий и Татьяна Денисовы имеют возможность обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.

Обвиняемой по громкому делу проходила и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее признали виновной в посредничестве при получении взятки и приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока.

Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось.

Между тем в октябре прошлого года Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию строгого режима для отбывания наказания. Сообщалось, что в этом исправительном учреждении имеется молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, есть кабельное телевидение, радио, а за хорошее поведение и успешный труд осужденные могут рассчитывать на то, чтобы поиграть на видеоприставках Xbox. Также на территории колонии обустроен тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадки, а в отрядах находятся столы для пинг-понга.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

16.01.2018 11:39
- гость -

Крепко попал мужик! Вот что значит - не на того поставил! Ну а как было не "порадеть "родному" (в смысле - из своего чиновного круга) человечку"! "Благодарность" получил по полной! Другим чиновничкам наука - думать надо, кого на груди пригреваешь, даже если у этого "кого" высокие покровители имеются. У пауков в банке "своих" не бывает!

0  0
16.01.2018 11:42
- гость -

А что там с делом о Мерседесах и с товарищем Бeлoбoрoдoвым?

0  0
16.01.2018 11:48
гость

Если его посадили, он наверное из оппозиции, ведь своих не садят. Получается всех кого посадили, наверное надо выпускать

0  0
16.01.2018 12:47
- гость -

Что-то мне подсказывает, что все эти прибамбасы типа пинг-понга, компьютерных игр и спортзалов Денисову ни к чему - все-таки возраст не тот. Расскажите уже, как на самом деле ему там живется: какая камера, какие соседи, чем занимается, как себя чувствует. Навещают ли его "звездные" детки и драгоценная супруга, из-за жадности которой он и погорел, а также бывшие коллеги (ну хоть кто-нибудь!) - или хотя бы пишут, звонят: ну с днем рождения там поздравить, с Новым годом, с Рождеством опять же...

0  0
16.01.2018 12:51
гость

16.01.2018 12:47
- гость -

Да это очень интересно, как он там бедный?

0  0
16.01.2018 16:49
- гость -

16.01.2018 12:51
гость

Вот нисколько не интересно!

0  0
16.01.2018 17:26
прастой

Чванливый и корыстный мужик . С молодости такой. Бог наказал.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:03
Внук забил до смерти ветерана, одного из самых пожилых пожарных Подмосковья 0
20:36
Алтайская пенсионерка жалуется на главу района, "пожалевшего" для нее воды 0
20:13
Актер Сергей Горобченко госпитализирован после потери сознания 0
20:02
Жириновский нашел себя в портретах мировых знаменитостей 1
19:48
СМИ: солистка группы The Cranberries пыталась покончить с собой 0
19:24
Новая функция в приложении Google покорила пользователей Сети 0
19:08
Коротко о главном: дорожающий мусор, дело Денисова и подготовка к Крещению
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 января
18:48
Пожилой бийчанин перевел "ясновидящей" около 190 тысяч рублей 1
18:27
Жители Китая закупают к восточному Новому году российские конфеты 0
18:06
Пропавшую три дня назад 14-летнюю девочку со шрамом ищут в Рубцовске 0
17:49
Пластические хирурги назвали самые необычные требования своих клиентов 0
17:40
Барнаулец пробрался ночью в офис и украл сумочку с 66 тысячами рублей 0
17:32
Еще дети, но уже герои: подростков на Алтае наградили за спасенные жизни 1
17:25
Более 20 тысяч жителей Алтайского края подписались за Путина 13
17:14
"Великолепная четверка": 10 необычных фактов о группе "Битлз". Инфографика 2
17:06
Шквалистый ветер и снег: штормовая погода продолжит властвовать на Алтае 0
16:50
Пожилой новосибирец заблудился в подполье и напугал соседей 1
16:40
Барнаульская "Мария-Ра" впервые за 5 лет утратила лидерство в Новосибирске 15
16:33
Движение на трассе под Барнаулом ограничат 17 января из-за военных 0
16:24
Микроавтобус с журналистами слетел в кювет в Бурятии, есть пострадавшие 0
16:13
Поклонская ответила на слова Собчак о "неполноценности крымчан" 9
16:02
Власти объяснили, почему в Барнауле выросла плата за выброс мусора 23
15:50
Актера Кевина Спейси обвинили в расизме 4
15:40
Безопасность превыше всего: как измеряют толщину льда в преддверии Крещения
Всего на территории Барнаула будет открыто две купели: возле Речного вокзала и в Казенной Заимке
15:32
Школьный автобус протаранил стену жилого дома в Германии 2
15:23
Тарифы на вывоз мусора в Барнауле выросли в два раза 27
15:11
Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО хотят поднять в России 28
15:03
Судимый житель Горно-Алтайска избил нового знакомого в общежитии 0
14:53
СМИ: мясо курицы в России оказалось опасным для жизни 24
14:42
Почему и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Барнауле: инфографика 2
14:35
Легковушка протаранила столб во время разгула непогоды в Барнауле 0
14:30
Сельские больницы Алтайского края получили доступ к оптическому интернету 2
14:21
Минтруд порекомендовал властям регионов простимулировать рождаемость 4
14:12
Чем известен Виктор Анпилов, как сложилась его жизнь и чего он добился 3
14:03
Осужденные на Алтае наркополицейские будут искать правду в Верховном суде 10
13:50
Фура слетела с дороги на Змеиногорском тракте в Барнауле 4
13:40
Передвижная мужская консультация появится в Алтайском крае 3
13:32
Глава Барнаула Сергей Дугин призвал активнее очищать крыши от снега 5
13:30
Инженерные практикумы для школьников проходят в АлтГТУ 0
13:22
Обь станет Иорданом: спасатели дали добро на крещенские купания в Барнауле 3
13:11
Пикет у свалки против роста цен на вывоз мусора устроили в Барнауле 7
13:04
СМИ: пермская школа временно закрылась после инцидента с поножовщиной 8
12:49
Многоквартирный дом для переселенцев загорелся в Барнауле 7
12:34
СМИ сообщили о 60% коньяка, выпущенного в РФ с нарушениями 2
12:23
Элитный комплекс с бассейнами и фитобочкой продают на Алтае за 270 млн руб. 1
12:12
Где барнаульцы смогут окунуться в прорубь на Крещение 17
12:06
Цены на жизненно важные лекарства рекордно снизились в РФ 10
11:52
Барнаул назвали лидером среди городов Сибири по недоступности аренды жилья 10
11:44
Не покидайте Барнаул: ГИБДД просит водителей не выезжать из города 5
11:31
Штаб Путина аннулировал собранные на курганских режимных заводах подписи 33
11:23
Дорога в Верховный суд: Юрию Денисову вновь не удалось обжаловать приговор 7
11:12
Zombie и Dreams: главные клипы Долорес О’Риордан и группы The Cranberries 3
11:04
Телефонные мошенники попытались украсть у пенсионерки на Алтае 200 тыс. руб 0
10:50
Стоп-кадр. Когда реклама — зеркало нашей жизни 8
10:41
ЧП в пермской школе: что известно о трагедии к этой минуте 120
10:32
СМИ: в России разрабатывается новый ГОСТ для водки 4
10:21
Без давления и подтасовок: Бердников "зарядил" чиновников на честные выборы 4
10:12
Российским детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей 1
10:03
Лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов умер на 73-м году жизни 6
09:55
Контактный зоопарк с животными выставили на продажу в Новосибирске 3
09:32
Автомобиль сбил ребенка в Барнауле и покинул место аварии 4
09:23
Американская пара держала 13 своих детей на цепи 4
09:15
Опубликовано видео после взрыва на Бийском маслоэкстракционном заводе 1
09:04
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 34
08:57
Психологи назвали оптимальную дату прощания с новогодней елкой 3
08:43
Утро в Барнауле началось с восьмибалльных заторов и восьми аварий 6
08:25
"Черт из табакерки": криптовалюта, биткоин, майнинг, блокчейн 21
08:21
Скончалась солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан 5
08:13
Композитор и певица Ирина Дубцова выступит в Барнауле с новыми песнями 5
08:04
Власти сообщают о сокращении самовольных рубок в Алтайском крае 4
07:50
Ирина Аллегрова привезет в Барнаул свою премьерную программу "Моно..." 8
07:34
Непредсказуемая и одиозная: фотографии неповторимой Кейт Мосс 9
07:25
Бабочка, плащ и статуя Свободы: как узнать судьбу с помощью яйца и воды 0
07:15
Разумно ли брать кредит, чтобы заплатить долг за электричество 6
07:03
Большую бревенчатую усадьбу продают за 12 млн рублей под Барнаулом 6
06:48
На детей, недвижимость, лечение: как оформить налоговый вычет в 2018 году 0
06:32
Страна строгого режима: запрещенные снимки из Северной Кореи 51
06:23
Соцсети в помощь: выявлен тип людей, которые склонны к диабету 3
06:14
Сильный снег и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край 16 января 0
06:01
Барнаульцы помогут чиновникам "правильно" потратить 108 млн на благо города 32
05:23
Депутаты Госдумы обойдутся россиянам в 11 млрд рублей из-за роста зарплат 32
04:30
Минтруд предложил освободить от налогов выплаты на первых двух детей 0
03:37
Совфед поддержал идею обязательного лечения алкоголизма в России 6
02:46
Фото самых сексуальных преступниц мира 2
01:08
Видео с собаками, которые не дают выбросить елку 0
00:05
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие – эксперты 12

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.