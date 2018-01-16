Фото: ren.tv
Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, которые были собраны на двух режимных заводах в Курганской области. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.
По его словам, в процедуре сбора подписей нашли нарушения. Он поблагодарил людей, отдавших свои подписи в поддержку Путина, но отметил, что руководство заводов собирало их без консультаций с региональным отделением штаба, грубо нарушило законодательство и провело сбор в рабочее время. "Поэтому такие подписи мы принять не сможем", — заявил Кондрашов, отметив, что власти региона также не знали об инициативе.
По данным издания, курганское отделение КПРФ получило информацию из областной федерации профсоюзов и составило жалобу в Центризбирком о нарушении закона "О выборах президента". В тексте жалобы было сказано, что 11 января сбор подписей проводился среди работников цеха №120 ОАО "Курганмашзавод" в рабочее время в цеховом корпусе. Администрация обязала сотрудников принести документы, удостоверяющие личность. На следующий день должен был состояться сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, который входит в состав ОАО "Курганмашзавод". Информация об этом была подтверждена в телефонном разговоре сотрудниками отдела кадров предприятия. Также 11 января были собраны подписи в поддержку Путина в рабочее время в производственных помещениях ООО "Курганхиммаш".
В обращении в ЦИК коммунисты выразили недоумение по поводу того, как сборщики подписей попали на территорию режимных объектов. "Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов", — цитирует издание текст жалобы.
Во вторник, 16 января, штаб Путина отчитался о двукратном запасе собранных подписей. По его данным, было собрано 700 тысяч подписей, хотя для регистрации кандидата-самовыдвиженца достаточно 300 тысяч.
Комментарии
понты...
Лигитивация лигитивной лигитивности?
Подписи могли собирать в рабочее время, работающие на этом предприятии. Разве это запрещено?
В обеденный перерыв - это уточнение к 11:59
ЦИК обязана аннулировать все подписи, собранные для путина. За злоупотребление служебным положением при организации сбора подписей
Ура! За прежнего))
Работяги и не знали что были собраны их подписи, а потом аннулированы
позор!
Очковтирательство и показуха) Не более того!
16.01.2018 11:54
- гость -
а вы намеренно с ошибками пишете, или вы думаете, что обучены грамоте?
16.01.2018 12:03
Олег Северов_vk
господин Северов, подписи и так аннулированы. что вам еще надо? чтобы Путин расплакался и попросил у вас прощения?
12:55,Похоже,ты реинкарнированный Ванадий???
Подписи собирали за повышение зарплаты?
Самовыдвиженец назначил Памфилову. Как она его аннулирует? После такого долго не живут!
16.01.2018 12:03 Олег Северов_vk
Специально не поеду в Огни сдавать подпись. Президенту и без меня хватит. А вот если б приехали на производство, подписался бы, как и большинство сотрудников. И пусть 2 % голубокровых белокостных креклов изойдут на желчь и другие выбросы из организма, никакой уголовник Навальный и никакая светская драная кошка президентом в стране не будут. И нам глубоко плевать считаете ли вы и ваши заокеанские хозяева выборы лигитимными.
16.01.2018 13:20
Павсекакий
может на русский переведешь свой поток сознания? а то Хлорку напомнил...
16.01.2018 12:39
- гость -
Ответственный подход к делу.
ек, если чего не понял, не напрягай извилину напрасно. Тебе не хватает хлорки, не кого обсерать?
16.01.2018 13:58
Павсекакий
не упоминай это погоняло всуе. свят, свят....
вот зачем ты как собака злой? зачем укусить хочешь?
я действительно не уловил связи между твоими сумбурными мыслями.
попросил изложить применяя общегражданскую логику. тебе это трудно?
Как то мудрёно всё у вас...
Был ЕК, стал ГЭ, а по Лариске, чувствуется скучает.)))
....Был ЕК,был Ванадием,стал Эклером,а остался придурком)))
ек, зачем тебе объяснять мои сумбурные мысли, если я по твоей классификации - "вшивота"?
16.01.2018 15:08
- гость -
мне так "важно" твое ушлепное мнение)
16.01.2018 15:20
Павсекакий
ну, нет так нет. мог бы и пояснить, не сахарный.
Я на снегоборьбе)
ек, зачем тебе объяснять
А вот не надо наезжать на Гэ,
я вот тож не понял этого полёта мысли.))
16.01.2018 15:34
- гость -
С чем тебя и поздравляем!))
Ну все, показали, что честные. Тепереча понеслась!
"..очень трудно жить в условиях, когда одураченный народ славит того, кто его дурачит, ощущая при этом свое полнейшее бессилие хоть как-то изменить ситуацию" (с)
Сказано про Франко и Перона.
16.01.2018 16:18
- гость
Вам не угодишь))))) А то, что так поступили, замечательно!
Теперь будут весь день далдонить ,все равно Путин победит,пусть у других проверят,Собчак половину собрала от 100 тыс, ,наверно алкаши и невменяшки закончились
Для Северова
ЦИК мужского рода
Тот кто собирал эти подписи ,наверняка знал ,что нарушает ,специально сделано,что б поднять шумиху ,с того кто собирал надо спросить ,не может быть что бы подписи собирал человек незнающий закон ,чем ближе выборы ,тем больше будет нежданчиков....
Какой поп,такой и приход.Жулику-жуликово.Мы за Грудинина!
Орхидея- безмозглая лизунья! ЦИК- центральная избирательная КОМИССИЯ!!!