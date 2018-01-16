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Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, которые были собраны на двух режимных заводах в Курганской области. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, в процедуре сбора подписей нашли нарушения. Он поблагодарил людей, отдавших свои подписи в поддержку Путина, но отметил, что руководство заводов собирало их без консультаций с региональным отделением штаба, грубо нарушило законодательство и провело сбор в рабочее время. "Поэтому такие подписи мы принять не сможем", — заявил Кондрашов, отметив, что власти региона также не знали об инициативе.

По данным издания, курганское отделение КПРФ получило информацию из областной федерации профсоюзов и составило жалобу в Центризбирком о нарушении закона "О выборах президента". В тексте жалобы было сказано, что 11 января сбор подписей проводился среди работников цеха №120 ОАО "Курганмашзавод" в рабочее время в цеховом корпусе. Администрация обязала сотрудников принести документы, удостоверяющие личность. На следующий день должен был состояться сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, который входит в состав ОАО "Курганмашзавод". Информация об этом была подтверждена в телефонном разговоре сотрудниками отдела кадров предприятия. Также 11 января были собраны подписи в поддержку Путина в рабочее время в производственных помещениях ООО "Курганхиммаш".

В обращении в ЦИК коммунисты выразили недоумение по поводу того, как сборщики подписей попали на территорию режимных объектов. "Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов", — цитирует издание текст жалобы.

Во вторник, 16 января, штаб Путина отчитался о двукратном запасе собранных подписей. По его данным, было собрано 700 тысяч подписей, хотя для регистрации кандидата-самовыдвиженца достаточно 300 тысяч.