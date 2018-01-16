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Аренда жилья в Барнауле является одной из самых недоступных в Сибири. К такому выводу пришли аналитики N1.RU, сравнив стоимость съемного жилья со средним доходом горожан. В среднем жителям краевой столицы приходится тратить около трети заработной платы на съем квартиры, что является худшим показателем в федеральном округе, пишет Vn.ru.

Аренда двухкомнатной квартиры в Барнауле обойдется в 13100 рублей в месяц, однокомнатной — 9600 рублей. При этом, согласно рейтингу, уровень заработной платы в Алтайском крае и Барнауле продолжает оставаться самым низким в Сибири.

Портал N1.RU сравнил стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир и средние зарплаты жителей семи крупных сибирских городов. В их числе оказалась Тюмень, которая территориально относится к Западной Сибири, но входит в Уральский федеральный округ.

В числе аутсайдеров оказались Новосибирск и Омск. Хуже дело обстоит только в Барнауле, где стоимость аренды ниже примерно на треть, а зарплаты меньше в два раза. Самым доступным оказалось жилье в Красноярске, где при средней зарплате в 40 тысяч рублей цены на аренду на 30-40 % ниже новосибирских.

Ранее аналитики определяли доступность покупки жилья, также опираясь на данные статистиков о средних заработках в регионе. В этом рейтинге Новосибирск также занял предпоследнее место, обогнав только Барнаул.