Фото: www.g-n.ru
Аренда жилья в Барнауле является одной из самых недоступных в Сибири. К такому выводу пришли аналитики N1.RU, сравнив стоимость съемного жилья со средним доходом горожан. В среднем жителям краевой столицы приходится тратить около трети заработной платы на съем квартиры, что является худшим показателем в федеральном округе, пишет Vn.ru.
Аренда двухкомнатной квартиры в Барнауле обойдется в 13100 рублей в месяц, однокомнатной — 9600 рублей. При этом, согласно рейтингу, уровень заработной платы в Алтайском крае и Барнауле продолжает оставаться самым низким в Сибири.
Портал N1.RU сравнил стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир и средние зарплаты жителей семи крупных сибирских городов. В их числе оказалась Тюмень, которая территориально относится к Западной Сибири, но входит в Уральский федеральный округ.
В числе аутсайдеров оказались Новосибирск и Омск. Хуже дело обстоит только в Барнауле, где стоимость аренды ниже примерно на треть, а зарплаты меньше в два раза. Самым доступным оказалось жилье в Красноярске, где при средней зарплате в 40 тысяч рублей цены на аренду на 30-40 % ниже новосибирских.
Ранее аналитики определяли доступность покупки жилья, также опираясь на данные статистиков о средних заработках в регионе. В этом рейтинге Новосибирск также занял предпоследнее место, обогнав только Барнаул.
Комментарии
Барнаулстолицамира-лидер по нищете!!!
Что то скромно так. Тут в своей квартире на коммуналку уходит треть зарплаты. На съемной всяко разно больше.
угу стоимость кв.метра приблизительно у всех одинаковая. аренда высокая по сравнению с ЗП. однозначно требуется повышение
люди, рожайте побольше детей!!! чтобы в будущем аренда моей квартиры дорожала.
вся эта статистика ниачом
16.01.2018 13:32
елена
люди, рожайте побольше детей!!! чтобы в будущем аренда моей квартиры дорожала.
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подумайте 100 раз, нужно ли вам это. иногда буржуев в нашей стране уплотняют
Так квартплата квартир высокая ...трешка 7-9000..вот и аренда не низкая ....За даром сдавать квартиру,чтоб ее квартиранты угробляли не хочется...
снимаю квартиру за 12 (1км)
за коммуналку по счетчикам плачу не больше 800р
общая плата зимой 2300-2500 (за 54кв.м)
и это учитывая, что жилье в центре, в новом "элитном" доме
где вы такие ценники берете
начните с того, что зарплата в Барнауле нулевая. Молодежь бежит отсюда
Треть тратить на жилье? Да тут треть остается на жизнь!