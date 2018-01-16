Фото: cheltv.ru
Водителей в Алтайском крае убедительно просят воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов из-за разгула непогоды.
"В период неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Барнаула рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта, также воздержаться от выездов за пределы города", — говорится в обращении ГИБДД.
Ввиду сильных осадков, ветра, метелей, ухудшения видимости прогнозируется рост числа ДТП.
Автомобилистам необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Водителей просят не забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между автомобилями.
"В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, при недостаточной видимости снижать скорость до минимума", — добавляют в ГИБДД.
Напомним, что во вторник, 16 января, в Алтайском крае прогнозируются сильные осадки, ветер с порывами до 22 метров в секунду и метели.
Комментарии
баранам бесполезно
А алтайку можно покидать?))
Если позиционирешь себя с вышеозначенным животным, то можно.
нет. сидите в вашей чесноковке
Бараны предупреждений не читают. Будут переться стадом, не имя в салоне запасной тёплой одежды, а в багажнике буксировочного троса и лопаты. К вечеру в известном паблике появятся слёзные мольбы выручить застрявшего на трассе...