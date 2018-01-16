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Водителей в Алтайском крае убедительно просят воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов из-за разгула непогоды.

"В период неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Барнаула рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта, также воздержаться от выездов за пределы города", — говорится в обращении ГИБДД.

Ввиду сильных осадков, ветра, метелей, ухудшения видимости прогнозируется рост числа ДТП.

Автомобилистам необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Водителей просят не забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между автомобилями.

"В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, при недостаточной видимости снижать скорость до минимума", — добавляют в ГИБДД.

Напомним, что во вторник, 16 января, в Алтайском крае прогнозируются сильные осадки, ветер с порывами до 22 метров в секунду и метели.