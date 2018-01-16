В ближайшие пару лет в Алтайском крае произойдет много изменений в правилах обращения с отходами. Одно из первых – увеличение платы за захоронение твердых бытовых отходов на полигонах. Это решение было обязательным по федеральному закону. Из-за этого с 1 января 2018 года вырос тариф на вывоз мусора для населения. На сколько увеличится тариф, смотрите в инфографике Amic.ru.

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