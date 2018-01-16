В ближайшие пару лет в Алтайском крае произойдет много изменений в правилах обращения с отходами. Одно из первых – увеличение платы за захоронение твердых бытовых отходов на полигонах. Это решение было обязательным по федеральному закону. Из-за этого с 1 января 2018 года вырос тариф на вывоз мусора для населения. На сколько увеличится тариф, смотрите в инфографике Amic.ru.
Нажмите на картинку для ее увеличения.
Комментарии
Почему в частном секторе дороже? У нас собирают раз в неделю, а платим больше, чем в многоэтажках и там людям нет нужды хранить мусор, т.к. его забирают все дни кроме выходных, но платим мы больше.
чего непонятного?
чтобы собрать машину в частном секторе - нужно ему кататься день
а в многоквартирке - за час с пары домов соберет
за логистику и дороже