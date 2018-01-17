Без сладкого никуда. Пряники, вафли, конфеты, шоколад. Для большинства вкусняшки – это ежедневный ритуал, будь это кусочек шоколада утром или конфетка во время перерыва на работе. Прекрасно, что сегодня каждый из нас может найти кондитерские изделия по вкусу.

Для тех, кто не мыслит жизни без сладостей или готовит детский праздник, мы подготовили материал о том, как заказать вкусные и свежие вкусняшки с экономией для вашего семейного или офисного бюджета. Знаете ли вы, что в Барнауле начал свою работу интернет-магазин kdvonline.ru? Онлайн-продажи собственного производства открыла компания KDV – производитель любимых всей страной изделий под марками "Яшкино", "Кириешки", "Бонди", "Бабкины семечки" и т.д. В интернет-магазине производителя вас порадует ассортимент (здесь порядка 400 видов изделий) и цены. А также вы сэкономите время. Итак, почему покупать в kdvonline.ru выгоднее, чем в магазинах?

Редакция портала Amic.ru протестировала интернет-магазин KDV и готова поделиться наблюдениями.

Удобно заказать

Сделать заказ в интернет-магазине — дело нескольких минут. Удобный интерфейс сайта позволит быстро найти все, что вы так любите. Например, шоколадные конфеты, бисквиты, мармелад, зефир. Самое сложное при покупке онлайн — определиться, чего именно вы хотите.

Далее товар отправляется в корзину и оформляется заказ. Необходимо минимум времени и данных: имя, адрес, контактный номер телефона. Вы можете указать желаемое время доставки. А перед выездом курьер позвонит и уточнит, удобно ли будет вам получить заказ, скажем, через 30 минут. Так что если вы стоите в пробке или находитесь на совещании, можете не переживать - интересы клиента будут учтены.

Цены ниже

Пожалуй, самое большое преимущество покупки сладостей в интернет-магазине производителя — экономия. Продукция действительно дешевле, чем в обычных супермаркетах. Дело в том, что интернет-магазин производителя не платит аренду, не содержит персонал для каждой торговой точки. На сайте сладости и снеки по ценам производителя. Наша редакция сделала заказ почти на 500 рублей. В итоге нам доставили огромный пакет с разнообразными вкусняшками.

Большой ассортимент

Вряд ли хоть в одном магазине поместится весь ассортимент, который разместился на kdvonline.ru. На виртуальных полках представлено огромное количество продукции: конфеты, шоколад, батончики, зефир, мармелад, пряники, карамель, драже, ирис, печенье, вафли, сушеные морепродукты, чипсы, сухарики и многое другое. Кстати, все новинки, которые выпускает производитель, теперь в первую очередь тоже появляются сначала в интернет-магазине KDV, только потом в рознице.

Из этого магазина покупатель точно без вкусненького не уйдет.

Бесплатная доставка

За удобство не придется переплачивать. Сладости доставили в нашу редакцию точно в указанное время, за работу курьера мы не заплатили ни копейки. От нас требовалось только поставить подпись на бланке заказа.

Оплата при получении

Преимущество интернет-магазина kdvonline.ru еще и в отсутствии предоплаты. Деньги за заказ любым удобным способом – наличным или безналичным – курьер принимает по факту доставки продукции домой или в офис.

Хорошее настроение

Ничто так не поднимает корпоративный дух и не заряжает энергией, как кофе-пауза с коллегами. Тем более когда на столе столько соблазнов. Наверняка и в вашем офисе чаепитие - дело привычное, имейте в виду, что, когда возникнет потребность купить что-нибудь к чаю, не нужно бежать в супермаркет! Загляните в интернет-магазин KDV – на kdvonline.ru, сделайте заказ, и вкусное чаепитие без переплат и отрыва от производственных процессов вам обеспечено.

Сделать заказ можно на сайте kdvonline.ru.