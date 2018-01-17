Бесплатный мастер-класс по недвижимости проведет агентство "Жилфонд"

29 января "Жилфонд" проведет для барнаульцев бесплатный мастер-класс по недвижимости. В программе курса будет представлено много уникальной информации. Эксперты агентства поделятся авторскими методиками успешных продаж недвижимости.

Темы мастер-класса

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость? Технология продаж.

Эффективный подбор варианта. Защита покупателя от рисков.

Юридические основы проведения сделок.

Как зарабатывать на рынке недвижимости? Основы предпринимательской деятельности. Создание клиентской базы.

Авторы курса — профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием пятого офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты.

Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за пять дней", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно

По итогам курсов выдаётся сертификат

Место проведения: Пролетарская, 117

Продолжительность обучения: пять дней

Начало занятий: 29 января 2018 года

Время проведения: с 17:00 до 20:00

Количество мест ограничено

Агентство недвижимости "Жилфонд"

тел. 8 (3852)20-14-14

jilfond.ru

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О компании: "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.