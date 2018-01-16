Фото: medvestnik.ru
Жизненно необходимые и важнейшие лекарства рекордно подешевели в России впервые за четыре года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росздравнадзор и Минздрав.
Уточняется, что в среднем падение составило 1,8%. Данный показатель был получен по итогам минувшего года. Сейчас медицинской отрасли удается сдерживать рост цен.
Подчеркивается, что больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%, а также из категории от 50 до 500 рублей — на 1,9%. Лекарства, которые стоят больше 500 рублей, подешевели на 1%.
Чиновники добавили, что лекарства из важного перечня стали стоить меньше за счет государственного регулирования и мониторинга цен. Согласно закону, список данных препаратов формирует Министерство здравоохранения. На них государство устанавливает предельные отпускные цены.
Комментарии
падение составило 1,8%
Да, это серьезно
16.01.2018 12:45
гость
падение составило 1,8%
Особенно впечатлило слово "падение"
Тщательнее нужно текст читать дословно будет так "Жизненно необходимые и важнейшие лекарства РЕКОРДНО подешевели в России впервые за четыре года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росздравнадзор и Минздрав."
Рекордное снижение в пределах статистической погрешности
Не зря Мы Его изберём!
Не зря Мы Его изберём!
Жаль что выборы не каждый год На словах все хорошо- и зарплата выросла с 1 января только по ОТЧЕТАМ и лекарства и все услуги в медицине А на практике все наоборот Закрыли ФАПы Сократили койкоместа очереди в поликлиниках в норматив 12 мин не укладываются- ждешь полчаса до полутора -двух часов Поликлиника моторного завода пациентов увеличилось расширяться не думают За то администрация города краю рапортуют какими темпами строят жилье за счет средств собственников Одна говорильня то ли еще будет
да это не снизилась цена, она просто РУХНУЛА...
16.01.2018 12:46
гость
16.01.2018 12:45
гость
падение составило 1,8%
Особенно впечатлило слово "падение"
особенно впечатлило что,Подчеркивается, что больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей.
50р.х1,8%=90 копеек!!!!
А если парацетамол, то
14р.х1,8=25 копеек!!!
Рекорд!!! Обрушение!!! Цены снизились!!! Голосуем за Путина!!! Больше никто так не сможет!!!
Pекордным снижением цен на лекарства объявлен показатель в 1,8%. И ведь с точки зрения статистики все верно, потому что в предыдущие годы снижения цен либо не было вовсе, либо оно было меньше одного процента. А тут - почти два! Натуральный рекорд! Вот только что этот рекорд для больных? Этот "рекорд" означает, что человек, который тратил на лекарства 1000 рублей, теперь потратит на те же лекарства 982 рубля. Экономия 18 рублей с тысячи. Вместо пятидесяти таблеток теперь можно купить пятьдесят одну. Такой вот рекорд...