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Жизненно необходимые и важнейшие лекарства рекордно подешевели в России впервые за четыре года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росздравнадзор и Минздрав.

Уточняется, что в среднем падение составило 1,8%. Данный показатель был получен по итогам минувшего года. Сейчас медицинской отрасли удается сдерживать рост цен.

Подчеркивается, что больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%, а также из категории от 50 до 500 рублей — на 1,9%. Лекарства, которые стоят больше 500 рублей, подешевели на 1%.

Чиновники добавили, что лекарства из важного перечня стали стоить меньше за счет государственного регулирования и мониторинга цен. Согласно закону, список данных препаратов формирует Министерство здравоохранения. На них государство устанавливает предельные отпускные цены.