Фото: aelita.pro

Гостиничный комплекс "Золотые пески" продают в Горном Алтае за 270 миллионов рублей, сообщается на сайте "Алтайская элита".

Недвижимость для отдыха находится на берегу Катуни в окружении сосен и гор. Комплекс стоит на участке площадью три гектара и расположен в одном километре от села Усть-Муны и в 55 километрах от райцентра Майма.

"Комфортабельный отель из кедрового бруса на 30 номеров повышенной комфортности, ресторан на 70 мест (100 кв. м) и банкетный зал с разнообразным меню русской и алтайской кухонь. Номера люкс и полулюкс, стандарт одно-, двух- и трехместные", — отмечается в сообщении о продаже.

На первом этаже площадью 478 квадратных метров расположены номера, административные помещения. На втором этаже площадью 391,36 кв. м находятся: номерной фонд, ресторан, банкетный зал. На третьем уровне — номерной фонд, свадебные апартаменты, бильярдная. Общая площадь этажа составляет 345,5 "квадрата".

На цокольном уровне находятся бассейн, сауна, фитобочка. Для проведения деловых мероприятий имеется конференц-зал площадью 250 квадратных метров и комната для мастер-классов.

Также имеется караоке, бильярд. Зона отдыха оборудована спутниковым телевидением.

Помимо этого, в комплексе есть два мини-отеля на 16 номеров, две русские бани, одна из которых оборудована купелью с холодной водой. Имеются четыре навесные беседки с выходом на реку Катунь, мангалы для приготовления шашлыков, место для костра, сауна, бассейн.

В летнее время года на территории "Золотых песков" организуется палаточный городок, оборудованный душем и умывальниками, а также волейбольная и баскетбольная площадки. Зимой заливается каток, есть лыжная трасса. Также в комплексе оборудована охраняемая стоянка на 30 парковочных мест.