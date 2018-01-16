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Произведенный в первом полугодии минувшего года коньяк был обеспечен сырьем только на 57%. Таким образом, фактически от 30 до 60% коньяка находится в зоне риска, пишет "Российская газета", ссылаясь на главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Он отметил, что, согласно данным ЕГАИС и деклараций, за шесть месяцев объем производства напитка увеличился на 12,2%, однако производство сырья (коньячного дистиллята) сократилось на 7%, а его закупки за рубежом — на 8%.
По словам Чуяна, ряд производителей используют в качестве сырья так называемый "белый" спирт — зерновой, не имеющий никакого отношения к коньячному дистилляту. Последний производится путем перегонки виноматериалов, пишет издание.
Для предостережения производителя от использования таких сомнительных технологических уловок "прорабатывается вопрос о внесении изменений в действующий стандарт", добавил глава Росалкогольрегулирования.
Комментарии
не хочу показаться занудой, но коньяка в России просто не может быть по определению. его производят только в одной провинции Франции.
Своё название напиток коньяк получил по имени города Коньяк (фр. Cognac), региона Пуату — Шаранта, департамента Шаранта, Франция. С окрестностями и самим городом Коньяк и связано появление этого алкогольного напитка.
Географические границы местности, в которой допускается производство коньяка, технология производства и само название «Коньяк» строго определены, регламентированы и закреплены многочисленными законодательными актами. Коньяк является исконно французским продуктом.
Крепкие напитки других стран, а также напитки, произведённые во Франции вне региона Шаранта, даже если они получены дистилляцией виноградных вин, произведённых в регионе Пуату — Шаранта, не имеют права именоваться коньяком на международном рынке, такие напитки принято называть бренди.