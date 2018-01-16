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Произведенный в первом полугодии минувшего года коньяк был обеспечен сырьем только на 57%. Таким образом, фактически от 30 до 60% коньяка находится в зоне риска, пишет "Российская газета", ссылаясь на главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.

Он отметил, что, согласно данным ЕГАИС и деклараций, за шесть месяцев объем производства напитка увеличился на 12,2%, однако производство сырья (коньячного дистиллята) сократилось на 7%, а его закупки за рубежом — на 8%.

По словам Чуяна, ряд производителей используют в качестве сырья так называемый "белый" спирт — зерновой, не имеющий никакого отношения к коньячному дистилляту. Последний производится путем перегонки виноматериалов, пишет издание.

Для предостережения производителя от использования таких сомнительных технологических уловок "прорабатывается вопрос о внесении изменений в действующий стандарт", добавил глава Росалкогольрегулирования.