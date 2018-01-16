"Ростелеком" предоставил широкополосный доступ в интернет по оптическим каналам связи для 29 больниц, амбулаторий и поликлиник, расположенных в сельских населенных пунктах Алтайского края.

Созданная оператором инфраструктура позволит применять новейшие технологии для повышения качества оказания медицинской помощи, а также продолжить развитие связи в сельской местности. Проект реализуется в рамках федеральной программы подключения медицинских учреждений к широкополосному интернету. Единым исполнителем проекта, по решению правительства, является "Ростелеком".

В Алтайском крае работы по организации доступа к оптическому интернету (скорость передачи данных – 10 Мбит/с) во всех медицинских учреждениях, включенных в федеральную программу, были завершены еще в конце ноября, приемка работ по всем регионам России завершилась в декабре. Высокий темп строительно-монтажных работ, начавшихся в сентябре, позволил провести работы в сжатые сроки, менее чем за два месяца.

В проект были включены медорганизации 13 районов края: Алейского, Чарышского, Кулундинского, Павловского, Ребрихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Косихинского, Калманского, Заринского, Кытмановского, Троицкого, Родинского, а также пос. Власиха (г.Барнаул).

Всего специалистами Алтайского филиала компании было построено 190,9 км оптических линий связи, включая "последнюю милю" (оптику от станции до медучреждения).

Наибольший объем работ произведен при строительстве линий связи до врачебной амбулатории села Ворониха Ребрихинского района (протяженность линий – 22,6 км), до участковой больницы села Малый Бащелак Чарышского района (22,4 км), а также до Михайловской участковой больницы в Усть-Калманском районе (21 км). Почти два десятка километров оптических линий связи было построено до амбулаторий сел Рожнев Лог (Ребрихинский р-н) и Осколково (Алейский р-н).

"С целью повышения качества оказания медицинской помощи "Ростелеком" готов не только подключить скоростной интернет, но и внедрить в деятельность сельских медучреждений новые телемедицинские технологии, с помощью которых можно более эффективно использовать компьютерное медоборудование (с возможностью подключения к сети Министерства здравоохранения Алтайского края) и в целом улучшить качество обслуживания сельских жителей", — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

В рамках исполнения госконтракта "Ростелеком" обеспечил интернетом 3134 медучреждения России (в Сибири – 349). Для исполнения поручения Президента РФ до конца 2018 года в России к интернету будет подключено 13 890 медицинских организаций.