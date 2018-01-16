Инженерные практикумы для школьников проходят в АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете с 15 по 17 января для учащихся 5 "А", 6 "А", 7 "А" классов барнаульской школы №53 организован инженерный практикум.

"На базе городских школ мы запустили инженерные классы. Так, в школе №53 подготовку по специальной программе мы организовали для учащихся средних классов. Для них в техническом университете преподаватели проводят занятия по технологическому предпринимательству, энергетике и электротехнике, знакомят с теорией решения изобретательских задач и организуют инженерный практикум. Учащиеся пятых классов лицея №122 на аудиторных занятиях АлтГТУ углубленно изучают физику, химию, математику. Профильные классы несколько лет назад открыл институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии в лицее №129, физико-математический класс создан на базе гимназии №80", — комментирует декан факультета довузовской подготовки Николай Белоусов.

В инженерном практикуме принимают участие около 90 школьников. В вузе для них подготовили насыщенную программу: ребята общаются с учеными, знакомятся с машинами и оборудованием лабораторий факультетов и институтов АлтГТУ. На этот раз занятия для учащихся городской школы проходят в центрах молодежного инновационного творчества "Ползунов" и детского научного и технического творчества "Наследники Ползунова".

Школьникам показывают, как работает лазерная выжигательная машина, фрезеровальный станок с ЧПУ управлением, токарный станок с ЧПУ управлением, 3D-сканер и 3D-принтер.

Как добавляют на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, в программу инженерного практикума также включены экскурсии на алтайские производственные предприятия.