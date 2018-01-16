Фото: vk.com/barneos22

Дом, большинство жителей которого являются переселенцами из аварийного жилья, загорелся вечером 15 января в Барнауле.

Как сообщает "Катунь 24", пожар произошел по адресу: улица Колесная, 12. На ликвидации пожара, произошедшего в одной из квартир на четвертом этаже, работали 15 человек и 5 единиц техники.

Известно, что возгорание случилось на балконе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.

В управляющей компании "Изумрудный город" сообщили, что это не первый инцидент, произошедший в доме для переселенцев. В УК уточнили, что жильцы не особенно бережно относятся к домовому имуществу.

Теперь специалистам придется провести работы, чтобы привести фасад здания в порядок.