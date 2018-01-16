Фото: vk.com/barneos22
Дом, большинство жителей которого являются переселенцами из аварийного жилья, загорелся вечером 15 января в Барнауле.
Как сообщает "Катунь 24", пожар произошел по адресу: улица Колесная, 12. На ликвидации пожара, произошедшего в одной из квартир на четвертом этаже, работали 15 человек и 5 единиц техники.
Известно, что возгорание случилось на балконе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
В управляющей компании "Изумрудный город" сообщили, что это не первый инцидент, произошедший в доме для переселенцев. В УК уточнили, что жильцы не особенно бережно относятся к домовому имуществу.
Теперь специалистам придется провести работы, чтобы привести фасад здания в порядок.
Комментарии
на балконе неосторожное обращение с огнем
Наверное курил. Не шашлыки же жарил
"посчастливилось" мне как-то побывать в этом доме. контингент там , мягко говоря, не интеллигентный. запойные мужички , сидящие в сомнительной чистоты трусах у подъезда на лавочке, женщины неопределенного возраста с фингалами... Эти и шашлык могли на балконе жарить
не ну нормально снести чей-то дом, заставить людей куда-то переехать и наклеить клеймо "переселенец"
16.01.2018 13:56
- гость -Вот сколько знаю переселенцев лично - это охреневшие люди, которые всю жизнь живут в своих халупах и не парятся. Живут для себя , а государство им должно! Так еще и живут по несколько семей(деды, дети) и государство должно им несколько квартир.
А потом начинается: планировка не та, район не тот.
Не нравится??? Оформляйте ипотеку и покупайте, что душе вашей угодно!!!!
16.01.2018 12:58
- гость -
"посчастливилось" мне как-то побывать в этом доме. контингент там , мягко говоря, не интеллигентный. запойные мужички , сидящие в сомнительной чистоты трусах у подъезда на лавочке, женщины неопределенного возраста с фингалами... Эти и шашлык могли на балконе жарить
ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЛАСКОВО О НИХ
Ипотеку оформляют только долбоклюи.
Только покупка, нефиг банки кормить.
а без ипотеки только коррупционер может купить, нефиг кормить коррупционеров