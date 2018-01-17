Компания "СК Алтайкрайэнерго" запустила новый корпоративный сайт. Портал имеет не только визуально эффектный дизайн и удобную навигацию, изменения также коснулись и функциональной составляющей.

"Запуск нового сайта обусловлен, прежде всего, переменами, произошедшими в компании за последний год. Являясь одной из крупнейших энергокомпаний Алтайского края, обеспечивающей надежное и бесперебойное электроснабжение, "Алтайкрайэнерго" одной из приоритетных задач ставит повышение клиентоориентированности. Мы постарались сделать новую версию сайта максимально понятной, быстрой и удобной в использовании. Полагаю, что наиболее востребованными сервисами среди клиентов компании в 2018 году станут "Личный кабинет" и "Калькулятор технологического присоединения", — прокомментировал запуск нового сайта генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

По словам представителей компании, посетители нового сайта теперь смогут получить максимум информации о ее работе, тарифах, территории обслуживания и другие сведения, необходимые для потребителей электроэнергии.

"Алтайкрайэнерго" – одна из ведущих компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и более 313 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и селах.

г. Барнаул, ул. Воровского, 163

тел. (3852) 24-56-73, 25-54-43