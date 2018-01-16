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Пермская школа №127, в которой накануне, 15 января, произошла поножовщина, временно закрыта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство пишет, что данных о сроках прекращения работы школы нет. У ворот учебного заведения дежурят полицейские.

Напомним, ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова изъявила желание посетить город, в одной из школ которого произошло ЧП.

Напомним, поножовщину устроили два старшеклассника. От их действий пострадали, согласно последним данным, 15 человек. По факту покушения на убийство двух лиц возбуждено уголовное дело.