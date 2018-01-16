Фото: rep.ru
Пермская школа №127, в которой накануне, 15 января, произошла поножовщина, временно закрыта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Агентство пишет, что данных о сроках прекращения работы школы нет. У ворот учебного заведения дежурят полицейские.
Напомним, ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова изъявила желание посетить город, в одной из школ которого произошло ЧП.
Напомним, поножовщину устроили два старшеклассника. От их действий пострадали, согласно последним данным, 15 человек. По факту покушения на убийство двух лиц возбуждено уголовное дело.
Комментарии
А об учебном процессе никто не задумался???
Щяс то можно и подежурить!
А об учебном процессе никто не задумался???
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Скажите спасибо, что эти мудрецы не решили снести эту школу.
А почему закрыли. учиться не надо, что ли? Что за дурдом?
Амик, у нас в России пишут "о сроках возобновления".
"почему закрыли то " - али не ясно ? . теракт . как ни как . реки крови . .надо всё отмыть , покрасить , чтобы это стало поножовщиной . и главное - зашугать учеников , родителей ,
чтоб молчали . вся альфа "работает " и не только местная . изучают биографии родителей ... ну и журналистов всяких прикупают . поножовщина и драка - дорого обойдутся бюджету . все типа .антипутинские , блохеры - как в рот воды набрали .
озолотятся за эти дни . кому беда , а кому - прибыль .
16.01.2018 15:30
швондер
Смайлик крутит у виска!
Нет в этом обществе тех, кто воспитывал бы детей как Макаренко и не будет, потому что общество стало буржуазным. В этом вся причина сегодняшних и будущих бед с детьми.