Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

Активист ЛДПР провел пикет против роста тарифа на вывоз мусора у одной из свалок, расположенных прямо в центре города, сообщили в региональном отделении партии "жириновцев".

Лозунг акции звучал так: "Тарифы подняли, а про мусор забыли". На пикет 15 января вышел координатор Железнодорожного районного отделения партии Дмитрий Козлов. Свой протест против роста тарифов он выразил рядом с мусорными баками у дома №40 по проспекту Комсомольскому, где образовалась стихийная свалка.

"Ко мне, как к активисту ЛДПР, неоднократно обращались жители близлежащих домов с просьбой о помощи. Эти мусорные баки практически всегда переполнены. За последние полмесяца они были в порядке только два дня. Районная администрация на жалобы людей не реагирует", — заявил представитель ЛДПР.

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Он также потребовал перенести "мусорку" в ее родной двор и своевременно ее опустошать.

"А то, получается, стоимость вывоза ТБО увеличили в несколько раз, а мусор и ныне там", — добавил Дмитрий Козлов.