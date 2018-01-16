Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР
Активист ЛДПР провел пикет против роста тарифа на вывоз мусора у одной из свалок, расположенных прямо в центре города, сообщили в региональном отделении партии "жириновцев".
Лозунг акции звучал так: "Тарифы подняли, а про мусор забыли". На пикет 15 января вышел координатор Железнодорожного районного отделения партии Дмитрий Козлов. Свой протест против роста тарифов он выразил рядом с мусорными баками у дома №40 по проспекту Комсомольскому, где образовалась стихийная свалка.
"Ко мне, как к активисту ЛДПР, неоднократно обращались жители близлежащих домов с просьбой о помощи. Эти мусорные баки практически всегда переполнены. За последние полмесяца они были в порядке только два дня. Районная администрация на жалобы людей не реагирует", — заявил представитель ЛДПР.
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Он также потребовал перенести "мусорку" в ее родной двор и своевременно ее опустошать.
"А то, получается, стоимость вывоза ТБО увеличили в несколько раз, а мусор и ныне там", — добавил Дмитрий Козлов.
Комментарии
рано вылезли с пикетом, тариф вырос с1 числа и за него еще никто не платил , вот получите платежки 30 числа тогда и пикируйте, а пока ЭТОТ мусор что вы требуете убрать, будет лежать
"А то, получается, стоимость вывоза ТБО увеличили в несколько раз, а мусор и ныне там",
. это прошлогодний мусор, по старым тарифам))))
Выбрали блин период. В районе новогодних праздников мусора выбрасывается намного больше. А коммунальщиков больше не становится.
Уже сейчас все выглядит весьма прилично.
у нас мусор везут с частных домов и его всегда полно. Платим за мусор мы. С частным сектором работать не хотят.
Баки-то пустые, значит мусор вывезен, а рядом специально набросали
мусор вывезен, а рядом специально набросали
точно! постановочное фото
Это не постановочное фото , на самом деле наша мусорка так выглядит , а только лишь потому что все жители близлежащих домов кидаю мусор в неё , только лишь потому что им так удобно , до своих мусорок два лишних шага боятся сделать , а потом они же и кричат со всех углов , о том что грязно везде . Помимо них , сюда же бросают мусор и магазины . Вот и получатся такая свалка , а мусор вывозят регулярно, повышение тарифа не главная причина , а причина как всегда одна - человек !