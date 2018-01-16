Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнауле активно идет подготовка к празднику Крещение Господне. И сегодня на Речном вокзале сотрудники МЧС провели контрольные измерения толщины льда.

Как рассказал журналистам начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин, этой зимой для образования льда были благоприятные условия. Он намерзал равномерно, благодаря чему у льда высокая прочность.

Средняя толщина льда на Оби составила 60 сантиметров, что достаточно для организации безопасной купели. Критической отметкой считается толщина в 55 сантиметров.

Всего на территории Барнаула будет открыто две купели: возле Речного вокзала и в Казенной Заимке.