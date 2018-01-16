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Власти Алтайского края решили купить три новых мобильных медико-диагностических комплекса общей стоимостью 45 миллионов рублей. Об этом сообщает "Алтайская правда", ссылаясь на "Вести22".

Отмечается, что один из комплексов носит название "Мужское здоровье". Он позволит проводить раннюю диагностику бесплодия среди мужчин, добавляет газета.

Второй комплекс называется "Эндокринология", а третий является еще одним цифровым маммографом, который предназначен для выявления онкологических заболеваний у женщин на ранней стадии.

Отмечается, что в краевом Министерстве здравоохранения рассчитывают получить все комплексы в первом квартале 2018 года.

Также издание напоминает, что в минувшем году регион купил два мобильных комплекса для обследования женщин.