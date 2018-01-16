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Глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение управляющим компаниям активнее следить за кровлями жилых домов в условиях снегопадов.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, Дугин распорядился усилить взаимодействие комитета ЖКХ и районных властей с управляющими организациями по поводу очистки от снега кровель многоквартирных домов.

"Активизация работы необходима прежде всего для обеспечения безопасности горожан, сохранности жилого фонда, предотвращения схода снега на автомобили", — подчеркнул глава краевой столицы.

Также в Барнауле продолжается работа по очистке улиц от снега. Минувшей ночью в региональном центре работало 117 единиц техники, а в данный момент город убирают 97 спецмашин.