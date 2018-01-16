Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение управляющим компаниям активнее следить за кровлями жилых домов в условиях снегопадов.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, Дугин распорядился усилить взаимодействие комитета ЖКХ и районных властей с управляющими организациями по поводу очистки от снега кровель многоквартирных домов.
"Активизация работы необходима прежде всего для обеспечения безопасности горожан, сохранности жилого фонда, предотвращения схода снега на автомобили", — подчеркнул глава краевой столицы.
Также в Барнауле продолжается работа по очистке улиц от снега. Минувшей ночью в региональном центре работало 117 единиц техники, а в данный момент город убирают 97 спецмашин.
Комментарии
дал поручение управляющим компаниям активнее следить за кровлями жилых домов
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Теперь я понял почему здесь появляются подобные статьи. Все коммунальники и дорожники сидят читают Амик и ждут когда же появится призыв или поручение от Дугина.
А что, должностных инструкций у них нет?! Они не знают что им делать, за что им деньги платят?!
тщательнЕЕ надо!
пусть лучше напомнит дорожникам что на улице снег пошёл!
Кстати,чтобы ни говорили,при Дугине дорожники работать стали лучше.