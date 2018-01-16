Фото: vk.com/barneos22

Большегрузный автомобиль снесло с проезжей части в результате ДТП в Барнауле днем во вторник, 16 января.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, авария произошла около полудня. "Змеиногорский тракт, онкоцентр "Надежда". Фура слетела с дороги", — отмечает автор заметки.

О пострадавших не сообщается. Напомним, что разгулявшийся снег и метель серьезно осложнили дорожную ситуацию в Алтайском крае.