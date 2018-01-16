Фото: vk.com/barneos22
Большегрузный автомобиль снесло с проезжей части в результате ДТП в Барнауле днем во вторник, 16 января.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, авария произошла около полудня. "Змеиногорский тракт, онкоцентр "Надежда". Фура слетела с дороги", — отмечает автор заметки.
О пострадавших не сообщается. Напомним, что разгулявшийся снег и метель серьезно осложнили дорожную ситуацию в Алтайском крае.
Комментарии
На ровном месте))))
Или от внезапного пешика уходил)))
где фура?
может тягач, или грузовик хотя бы.
Сто процентов пешик им без разницы грузовик с общей массой 40т.или легковушка 1.5т.Я же на пешеходном переходе значит прав и бессмертный.