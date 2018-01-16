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Властям российских регионов поручено принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к действующим федеральным мерам. Минтруд РФ уже направил губернаторам письма с соответствующими рекомендациями, пишут во вторник, 16 января, "Известия".

"О необходимости принять дополнительные меры по увеличению рождаемости сказано в проекте методических рекомендаций, подготовленных Минтрудом. Ведомство уже направило их в регионы", — пишет газета.

Издание отмечает, что власти российских субъектов, опираясь на данные рекомендации, должны определить плановые показатели до 2020 года "по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту" и могут предложить свои дополнения в документ, а затем он будет перенаправлен на утверждение в правительство.

В проекте методических рекомендаций ведомства ведется речь о дополнительных денежных выплатах (например, региональный маткапитал), об улучшении жилищных условий для семей, создании 12-часовых детсадов. При этом данные меры должны касаться всех семей, независимо от их доходов.

В рекомендациях подчеркивается, что меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами соцзащиты, представляемыми с учетом нуждаемости и адресности. "Объем материальной поддержки и мер нематериального характера для семей с детьми должен быть значимым для потенциальных получателей", — цитирует газета документ.

Издание отмечает, что в пресс-службе Минтруда оперативных комментариев по данному вопросу дать не смогли.