Адвокаты алтайских наркополицейских, чье дело в ноябре рассматривал Краевой суд, обратились с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. При этом, по словам юристов, им создают различные бюрократические препоны для того, чтобы замедлить процесс передачи документов в следующую инстанцию.

Как рассказала порталу Amic.ru адвокат сразу троих осужденных экс-оперов Ирина Фаренбрух, попытки подать кассационные жалобы были предприняты еще в конце прошлого года. Однако документы оказались возвращены под предлогом того, что были нарушены процессуальные нормы. В частности, речь шла о ст. 401.4 УПК РФ "Содержание кассационной жалобы, представления".

Например, одной из причин отказа от приема документов стало то, что бумаги были сделаны не на каждого из осужденных в отдельности. Речь идет о заверенных копиях приговора, а также апелляционных заявлениях.

Тем не менее к настоящему времени документы все-таки ушли в Верховный суд РФ. Однако, учитывая объем материалов, а также загруженность высшей судебной инстанции, рассмотрение дела в лучшем случае может состояться в конце весны. Аналогичной точки зрения придерживается и адвокат Виктор Чумаков, представляющий интересы нескольких бывших правоохранителей по этому делу.

Если ориентироваться на сайт Алтайского краевого суда, то пока намерение идти до конца выразили пять оперов — Брагин, Исаев, Кноль, Мастюков и Перегудов. В ближайшее время, по данным портала Amic.ru, к ним должны добавиться Стоянов и Яценко. А вот информации о том, подадут ли кассацию Тарасов, Полохов и Распопов, пока нет.

Добавим, осужденные в настоящее время уже этапированы в колонию. При этом режим у наркополицейских различается — часть из них отбывает наказание в колонии строгого режима. Ранее фигуранты дела получили реальные сроки лишения свободы – от 8 до 15 лет с крупными денежными штрафами. В числе вменяемых преступлений значились взятки, растрата и наркосбыт.

Напомним, 13 ноября Алтайский краевой суд оставил практически неизменным первоначальный приговор Октябрьского райсуда. При этом вышестоящая инстанция сочла недоказанными эпизоды, которые ранее квалифицировались как присвоение и растрата. Речь шла о якобы присвоенных наркополицейскими деньгах, выделяемых на командировки, в том числе на проживание в гостинице. В этой части приговор был отменен полностью, также судья оставил за осужденными право на реабилитацию.