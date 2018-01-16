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Драка в одном из общежитий Горно-Алтайска завершилась для мужчины избиением арматурой, переломом кисти и черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в республиканском МВД, в дежурную часть поступила информация о потасовке. Прибывшие на место полицейские обнаружили в коридоре общежития мужчину с телесными повреждениями.

Приехавшие следом медики диагностировали у него перелом кисти и черепно-мозговую травму.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что потерпевший накануне вечером пришел в гости к своей сестре и совместно с ее супругом распивал алкоголь. В коридоре он познакомился с ранее судимым 22-летним горожанином. С ним он продолжил застолье, в ходе которого между мужчинами произошла ссора.

Словесный конфликт перерос в потасовку. Подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов руками по телу, а затем, взяв обрезок металлической арматуры, ударил его по руке. После этого он скрылся.

Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.