Фото: agrobase.ru
Некоммерческая организация "Росконтроль" проверила шесть брендов, выпускающих на рынок бедра цыплят-бройлеров, и нашла в их продукции антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора, используемого для увеличения массы продукта. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на итоги исследования проекта.
Отмечается, что в проверке участвовала продукция брендов "Петелинка", "Ржевское подворье", "Мираторг", "Ясные зори", "То, что надо!" и "Каждый день". Во всех образцах, кроме "Петелинки" и "Ясных зорь", обнаружили недопустимое количество микроорганизмов, в некоторых случаях уровень показателя превышал норму в 20-30 раз. В Росконтроле отметили, что это может свидетельствовать о нарушении санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.
В продукции бренда "Ясные зори" была найдена бактерия листерия, которая может привести к опасным заболеваниям. "Листерии и сальмонеллы — это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы", — цитирует издание слова организации.
Результаты проверки показали, что в куриных бедрах "Мираторга" были найдены следы инъекций соляного раствора, которые используются, чтобы увеличить массу продукта. У мяса "Мираторга", "Петелинки" и "Ясных зорь" были выявлены следы подмораживания. Некоторая продукция имела неприятный запах и была плохо обескровлена. Согласно результатам исследования, во всем мясе, кроме "Ясных зорь", оказалось меньше белка, чем было заявлено в маркировке.
Комментарии
И дальше что ? В тюрьму хозяина завода и кормить его 3 года его-же курятиной.... Нельзя так ? Ну и ладно, выписать небольшой штраф и пусть дальше народ травит.
От безнаказанности крышу у воров сносит, от безнаказанности. А кто будет их в тюрьму отправлять? Такие же воры?
россияне, хватит есть мясо!
вот что надо под бульдозер! это есть невозможно!
Инкубаторскую птицу давно не покупаю, - не вызывает доверия. Ну как курица может вырасти за 38 дней?!
И тут Обама с Бушем нагадили на пару.
Какие то бренды не известные...
Расскажите про алтайский бройлер????
Инкубаторскую птицу давно не покупаю, - не вызывает доверия. Ну как курица может вырасти за 38 дней?!
Наив. То , чем кормят селяне не факт свободно от добавок.
Это новость что ли!!?
Так купите курицу в любой торговой сети возьми и она обязательна будет выкормлена антибиотиками итд. Этим курицам даже месяца нет они еще цыплята . За счет антибиотиков и других добавок в питания цыпленок за месяц набирает вес. У нас на полках в торговых сетях один фальсификат кроме круп. Тарица нужно на рынках, фермерские товары.
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу ?!- запрещают ввозить иностранные продукты ! И постоянно придумывают несоответствие , то латышских , то польских продуктов "высоким'' российским стандартам "качества''!
С экономил на продуктах , значит потратишь на лечение болячек от не качественной пищи.
Как же нужно ненавидеть своих соотечественников, чтобы травить за такие неподъемные цены. Что же тогда ждать от америкосов, европеидов.
Не зря коммунисты говорили, что при капитализме: человек-человеку волк. Сами себе стали хуже шакалов.
К сожалению, при нынешних Российских законах избавиться от таких нарушений не поможет даже тюремный срок. Сидеть будет какой-нибудь зиц-председатель Фунт, а реальные владельцы останутся в шоколаде. Ну а штрафы - это вообще ни о чём. За них заплатят покупатели.
Открою тебе небольшой секрет: на рынках тушку того же цыплака,что и в марирах смалят паяльной лампой до характерного " деревенского" цвета", и втюхивают её по более выгодной для себя цене- ибо с деревни и же!
Ну хорошо, нашли, что травят людей. Что дальше? Кого-то посадят, накажут рублем, конфискуют средства производства, национализируют?
Хм. При этом Медведев лично подписывает преференции именно Мираторгу )) Из 36 млрд субсидий на производство мяса в позапрошлом году 32 получил Мираторг.
Открою и я секрет, по наслышке , достаточно достоверная информация. Алтайский бройлер продающийся в магазинах также подпитан добавками быстрорастущими, но есть у них спецконтенгент , без добавок, для административного аппарата в нашем крае.
Овоши и фрукты не проверяют. Превышение нитратов в 2-3 раза, кроме нитратов есть ядовитые тяжелые металлы.
жить в россии вообще изначально опасно, но ничего, все рожают новых людей в этот ад
а где контролирующие орг-ии. Все кинулись на сбор подписей Путина, которому до народа нет дела. Экономика, видите ли у нас выросла. Где? Мы несем в магазин всю зарплату, а они что творят. В СССР был народный контроль, попробуй реализуй такие продукты -мало не покажется. Как здесь жить?!
а где контролирующие орг-ии на оргиях
Наш ро$потребнадзор выпишет штраф 5.000р и будет доволен, дело сделано!
Мордор в своих лучших традициях!