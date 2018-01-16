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Некоммерческая организация "Росконтроль" проверила шесть брендов, выпускающих на рынок бедра цыплят-бройлеров, и нашла в их продукции антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора, используемого для увеличения массы продукта. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на итоги исследования проекта.

Отмечается, что в проверке участвовала продукция брендов "Петелинка", "Ржевское подворье", "Мираторг", "Ясные зори", "То, что надо!" и "Каждый день". Во всех образцах, кроме "Петелинки" и "Ясных зорь", обнаружили недопустимое количество микроорганизмов, в некоторых случаях уровень показателя превышал норму в 20-30 раз. В Росконтроле отметили, что это может свидетельствовать о нарушении санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.

В продукции бренда "Ясные зори" была найдена бактерия листерия, которая может привести к опасным заболеваниям. "Листерии и сальмонеллы — это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы", — цитирует издание слова организации.

Результаты проверки показали, что в куриных бедрах "Мираторга" были найдены следы инъекций соляного раствора, которые используются, чтобы увеличить массу продукта. У мяса "Мираторга", "Петелинки" и "Ясных зорь" были выявлены следы подмораживания. Некоторая продукция имела неприятный запах и была плохо обескровлена. Согласно результатам исследования, во всем мясе, кроме "Ясных зорь", оказалось меньше белка, чем было заявлено в маркировке.