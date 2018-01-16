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Депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил за увеличение штрафов за отсутствие у автомобилистов полисов ОСАГО, передает RT.

Народный избранник разработал проект закона, согласно которому штраф за езду без полиса предлагается поднять с 800 рублей до 5000 рублей.

По словам депутата, сегодня многие автомобилисты предпочитают ездить без полисов ОСАГО, поскольку размер штрафа за его отсутствие их не пугает.

"У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.