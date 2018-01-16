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Новости

Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО хотят поднять в России

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов

Фото: altbroker.ru

Депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил за увеличение штрафов за отсутствие у автомобилистов полисов ОСАГО, передает RT.

Народный избранник разработал проект закона, согласно которому штраф за езду без полиса предлагается поднять с 800 рублей до 5000 рублей.

По словам депутата, сегодня многие автомобилисты предпочитают ездить без полисов ОСАГО, поскольку размер штрафа за его отсутствие их не пугает.

"У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.01.2018 15:14
- гость -

А наказывать страховые за мизерные выплаты - слабо?

0  0
16.01.2018 15:16
- гость -

Сначала сделайте что бы страховые полисы нормально выдавали, а то на старую малолитражку хрен сделаеш

0  0
16.01.2018 15:22
9

за два года без страховки два штрафа "по акции" по 400 рублей,экономия налицо.прикрывают лавочку..

0  0
16.01.2018 15:25
- гость -


16.01.2018 15:22
9

Ты переплатил. За 2 года 1 штраф. "По акции" обошелся в 250 целковых.

0  0
16.01.2018 15:27
Директор СССР

Мизерность штрафа - 800 рублей, а некоторые за 7000 работают

0  0
16.01.2018 15:28
- гость -

только лохи не делают страховку

0  0
16.01.2018 15:29
- гость -

печально, но наши депутаты кроме как "влупить" штраф побольше, больше ничего не умеют.

0  0
16.01.2018 15:32
- гость -

Так если штрафовать по данным камер, то и 800 мало не покажется.

0  0
16.01.2018 15:35
- гость -

А как быть "молодым" водителям, которые только получили в/у, купили жигуль чтоб поднабраться опыта, а им осаго за 20тыр. предлагают....??? Любой бы задумался, если конечно не сын депутата

0  0
16.01.2018 15:38
- гость -

И запретить половинить- вот штоб 5, и никаких тебе 2,5!

0  0
16.01.2018 15:39
- гость -

А как быть "молодым" водителям, которые только получили в/у, купили жигуль отбирать авто и гнать из города

0  0
16.01.2018 15:42
- гость -

И запретить половинить

0  0
16.01.2018 15:43
Гость

Это будет правильное решение!!!

0  0
16.01.2018 15:45
- гость -

у меня двоякое чувство: за 15 лет останавливали 3 раза всего
в общем соблазн не покупать осаго очень велико

0  0
16.01.2018 15:53
- гость -

Это будет правильное решение!!!_________Вас обидел не застрахованый водитель? Так если вы застрахованы вам все равно заплатят, если вы виноваты за вас. так что же вам не сидится ровно??? или вы страховщик????

0  0
16.01.2018 16:06
- гость -

16.01.2018 15:53
- гость -

просто почему честные и ответственные люди всегда платят по законам (пусть и нелогичным) а другие забивают на все

0  0
16.01.2018 16:20
- гость -

Партия Едим Россию

0  0
16.01.2018 16:24
- гость -

а другие забивают на все___________ ну я не вижу смысла платить отъявленным жуликам о врунам.

0  0
16.01.2018 16:26
- гость -

каждый в ладах со своей совестью останется

0  0
16.01.2018 16:27
- гость -

а порядок навести со страховщиками не надо?
по интернету хрен застрахуешься, если тачка старенькая. иди в офис - страхyйся с доп услугами.
и это у всех такое динамо.

0  0
16.01.2018 16:39
- гость -

по интернету хрен застрахуешься
спорно, уже 2 года страхуюсь в одном месте, вся инфа у них забита, нажать пару рраз и готово

0  0
16.01.2018 16:46
- гость -

16:39
машина какого года? если продлеваешь полис, а не покупаешь новый, то пройдёт.

0  0
16.01.2018 16:49
ванга

цены на полис ОСАГО вырастут прямо пропорционально увеличению штрафа за отсутствие полиса ОСАГО

0  0
16.01.2018 16:50
- гость -

я и говорю что продлеваю, машина 2010, они даже по инету не проверяют подлинность ТО и не навязывают никаких допов

0  0
16.01.2018 17:14
- гость -

Это будет правильное решение!!!_________Вас обидел не застрахованый водитель? Так если вы застрахованы вам все равно заплатят, если вы виноваты за вас. так что же вам не сидится ровно??? или вы страховщик????

А вот здесь вы ошибаетесь, если вы застрахованы, а виновник нет, то вам не заплатят! Ибо это не КАСКО, а ОСАГО!!!

0  0
16.01.2018 17:15
- гость -

16:50
вот. а если бы покупал, и машина была бы 2001 года, то тоже были бы проблемы

0  0
16.01.2018 17:16
- гость -

да и по суду нифига потом не стрясешь с таких(

0  0
16.01.2018 18:35
Маруся

Мы всегда страхуем свою ответственность, но накануне въехал в нас незастрахованный безработный паренек на дорогой машине. Инспектор признал обоюдку (не захотел разбираться, так как оба водителя видят себя невиноватыми). В итоге наша страховая оплатит ему ущерб, а нам нужно это делать в судебном порядке, то есть взыскивать с физ. лица, что ведет за собой долгий процесс, да что с него требовать - он безработный.

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