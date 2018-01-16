Фото: altbroker.ru
Депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил за увеличение штрафов за отсутствие у автомобилистов полисов ОСАГО, передает RT.
Народный избранник разработал проект закона, согласно которому штраф за езду без полиса предлагается поднять с 800 рублей до 5000 рублей.
По словам депутата, сегодня многие автомобилисты предпочитают ездить без полисов ОСАГО, поскольку размер штрафа за его отсутствие их не пугает.
"У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Комментарии
А наказывать страховые за мизерные выплаты - слабо?
Сначала сделайте что бы страховые полисы нормально выдавали, а то на старую малолитражку хрен сделаеш
за два года без страховки два штрафа "по акции" по 400 рублей,экономия налицо.прикрывают лавочку..
16.01.2018 15:22
9
Ты переплатил. За 2 года 1 штраф. "По акции" обошелся в 250 целковых.
Мизерность штрафа - 800 рублей, а некоторые за 7000 работают
только лохи не делают страховку
печально, но наши депутаты кроме как "влупить" штраф побольше, больше ничего не умеют.
Так если штрафовать по данным камер, то и 800 мало не покажется.
А как быть "молодым" водителям, которые только получили в/у, купили жигуль чтоб поднабраться опыта, а им осаго за 20тыр. предлагают....??? Любой бы задумался, если конечно не сын депутата
И запретить половинить- вот штоб 5, и никаких тебе 2,5!
А как быть "молодым" водителям, которые только получили в/у, купили жигуль отбирать авто и гнать из города
И запретить половинить
Это будет правильное решение!!!
у меня двоякое чувство: за 15 лет останавливали 3 раза всего
в общем соблазн не покупать осаго очень велико
Это будет правильное решение!!!_________Вас обидел не застрахованый водитель? Так если вы застрахованы вам все равно заплатят, если вы виноваты за вас. так что же вам не сидится ровно??? или вы страховщик????
16.01.2018 15:53
- гость -
просто почему честные и ответственные люди всегда платят по законам (пусть и нелогичным) а другие забивают на все
Партия Едим Россию
а другие забивают на все___________ ну я не вижу смысла платить отъявленным жуликам о врунам.
каждый в ладах со своей совестью останется
а порядок навести со страховщиками не надо?
по интернету хрен застрахуешься, если тачка старенькая. иди в офис - страхyйся с доп услугами.
и это у всех такое динамо.
по интернету хрен застрахуешься
спорно, уже 2 года страхуюсь в одном месте, вся инфа у них забита, нажать пару рраз и готово
16:39
машина какого года? если продлеваешь полис, а не покупаешь новый, то пройдёт.
цены на полис ОСАГО вырастут прямо пропорционально увеличению штрафа за отсутствие полиса ОСАГО
я и говорю что продлеваю, машина 2010, они даже по инету не проверяют подлинность ТО и не навязывают никаких допов
Это будет правильное решение!!!_________Вас обидел не застрахованый водитель? Так если вы застрахованы вам все равно заплатят, если вы виноваты за вас. так что же вам не сидится ровно??? или вы страховщик????
А вот здесь вы ошибаетесь, если вы застрахованы, а виновник нет, то вам не заплатят! Ибо это не КАСКО, а ОСАГО!!!
16:50
вот. а если бы покупал, и машина была бы 2001 года, то тоже были бы проблемы
да и по суду нифига потом не стрясешь с таких(
Мы всегда страхуем свою ответственность, но накануне въехал в нас незастрахованный безработный паренек на дорогой машине. Инспектор признал обоюдку (не захотел разбираться, так как оба водителя видят себя невиноватыми). В итоге наша страховая оплатит ему ущерб, а нам нужно это делать в судебном порядке, то есть взыскивать с физ. лица, что ведет за собой долгий процесс, да что с него требовать - он безработный.