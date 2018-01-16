Фото: Rene Priebe / Bild
Школьный автобус, в котором находились дети, врезался в стену жилого дома. Инцидент произошел в городе Эбербах (Германия), пишет RT со ссылкой на Bild.
Согласно предварительной информации, в результате ЧП пострадало порядка 20 человек. Трое из них получили серьезные ранения.
Сейчас выясняются подробности инцидента.
На опубликованных с места ЧП снимках видно, что на месте работают медики и спасатели.
Комментарии
подшаманят автобус и в барнаул небитнекрашен
16.01.2018 15:47
- гость -
Да за Бога ради.Все лучше,чем китайские катафалки "повышенной комфортности".)