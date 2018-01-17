Акцию "Безопасный перекресток" проводят в детских садах Барнаула

В январе в детских садах Железнодорожного района Барнаула проводится акция "Безопасный перекресток", которую организовал для дошколят фонд депутата Барнаульской городской Думы Александра Локтева.

Фонд социальных проектов уже не первый год проводит подобные акции. Не секрет, что основной вектор деятельности — поддержка одаренных молодых спортсменов и спортивных проектов, однако этим деятельность фонда не ограничивается.

Поддержка школьных библиотек, помощь в адаптации людей пенсионного возраста, а также другие социально значимые инициативы и в их числе – "Безопасный перекресток".

Воспитанники старших и выпускных групп получают жизненно необходимые знания в игровой форме — в этом им помогают персонажи сказок. Такой формат изучения правил дорожного движения больше всего нравится малышам.

Более 500 юных жителей района — участники игрового обучающего проекта, и каждый получит светоотражающий знак для безопасного передвижения в темное время суток.