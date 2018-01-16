Тарифы на вывоз мусора в Барнауле выросли в два раза

С 1 января 2018 года в Барнауле почти в два раза выросла плата за вывоз мусора на одного жителя. Официально об этом сообщили на пресс-конференции в правительстве Алтайского края во вторник, 16 января. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.
С 1 января 2018 года изменилась плата за вывоз мусора в Барнауле (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс"):
- на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире – 71,77 руб. в месяц (ранее - 40,22 руб.),
- на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры – 104,92 руб. (ранее – 58,79 руб.).
Это произошло из-за роста платы для полигона, куда весь этот мусор вывозится.
С 2018 года плата за тонну привезенного сюда мусора (это делают специальные, мусоровывозящие компании) выросла в несколько раз.
Сегодня она составляет 1000,29 руб. за тонну 4 класса опасности и 199,01 руб. за тонну 5 класса. Львиная доля отходов (по разным оценкам, от 80 до 95%) является мусором 4 класса. Это несортированные отходы, то есть загрязненные пищевыми отходами и сами пищевые отходы.
Плата для полигонов же выросла из-за включения в тариф на захоронение твердых отходов обязательной (по федеральному закону) платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Комментарии
не в 2 а в 1,7844 раза
Дак и зарплата выросла...у депутантов.
15:30, хрен редьки не слаще. При заявленной инфляции 4% поднимать цену в 1,7844 это надо последними лицами не традиционной сексуальной ориентации быть!
Спасибо,что разжевали)...А вот разжуйте теперь,почему там( на полигоне) ценник подскочил? С какого перепуга?
Голосуй за Путина, голосуй за рост тарифов ЖКХ.
А вот разжуйте теперь,почему там( на полигоне) ценник подскочил? С какого перепуга?
ну дык федеральный платеж - денег нет, а бюджет пополнять надо
Плата для полигонов же выросла из-за включения в тариф на захоронение твердых отходов обязательной (по федеральному закону) платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
хрен редьки не слаще ну то же относительно: вот например сложно съесть просто хрен, а редька вполне себе ничего
.
а по сути вообще последнее время ничему не удивляюсь и спокойно реагирую, а так никаких нервов не хватит на все повышения цен
стыдно за страну
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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Вот мы гады какие, страну Владимира Владимировича и его друзей своим поганым мусором загаживаем.
А что, до этого платы за загрязнение не было? Была. Так что объяснение из серии "в огороде бузина, в Киеве дядька".
Вот мы гады какие, страну Владимира Владимировича и его друзей своим поганым мусором загаживаем.__________Так еще и возмущаемся, платить не хотим! Совсем стыд потеряли!!!
Голосуйте за справедливость, за Грудинина. Не будет такого произвола в ЖКХ.
- гость -
А что, до этого платы за загрязнение не было? Была. Так что объяснение из серии "в огороде бузина, в Киеве дядька".
"Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается."
"плата за негативное воздействие на окружающую среду", это получается, что заплатил денежку и негативного воздействия уже нет? Что то не понятно.., или эти деньги идут на какие то меры для борьбы с этим негативным воздействием? Тогда требуется озвучить эти меры!
Дак это когда еще чубайс сказал, что большенство граждан РФ негативно воздействует на окружающую среду, а собянин вот недавно подтвердил - лишние дескать.
16.01.2018 16:05
- гость -
С кого? С полигонов?
с человека? ну мы то с метра квадратного платим...
"Плата для полигонов же выросла из-за включения в тариф на захоронение твердых отходов обязательной (по федеральному закону) платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)."
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вы, дорогие россияне, очень негативно воздействуете на окружающую среду, в которой живут ваши власти.
воздух загаживаете углекислым газом, метаном и сероводородом.
даёшь налог на воздух!
ну мы то с метра квадратного платим... так ли? все платят на человека а вы с площади
16.01.2018 16:01
- гость-
Наивный)))))))))
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).Т.е.за пострадавшую среду,которой мы же и пользуемся,платим мы,но не себе,как сострадальцам ,а в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.Ей то(системе) что плохого мы сделали?Она что дышит/пьет/ест эту гадость?)
мы 9 лет платим за мусор с квадратного метра ...Мизюлинская роща...как всегда выделяется..
Надо срочно избавляться от этой олигархически-воровской власти,пока совсем без штанов не остались!Голосуем за Грудинина!
Деду: Чтобы поступить на 1 курс университета, ученик готовится к этому целый год. Вы до сих пор верите, что выборы можно выиграть за 2 месяца? Не смешите народ.
Если за вывоз мусара не платить воду, канализацию и свет не отключат
И мусора не придеруться
"нет мысара и всё"- в стране голодомор
а как же надо поднять цены- а то подняли пенсии-зажируют пенсионеры...
Название статьи информация передана не совсем корректно. Вырос не тариф на мусор в два раза. Теперь речь идет о ТКО (твердых коммунальных отходах). Раньше мы платили за сбор мусора и вывоз на полигон. На полигоне его сгребали в кучу и все. Т.е. полигон это свалка все. В крае уже загажено 2000га. три года назад принята федеральная программа об утилизации отходов, т.е. о снижении количества безвозвратных отходов, и увеличения % вторичной переработке. Теперь (с 1.01.2019г) организация обслуживающая полигоны, за каждую тонну ввезенную на полигон будет платить в зависимости от качества отходов деньги (4 класс все к куче около 1000р., 5 класс - отсортированный мусор - меньше двухсот), 80% от этой суммы разделиться на 5 - федеральный бюджет, 40 - краевой, 55% в местный бюджет на разного уровня программы по переработке мусора и рекультивации свалок. С 1 января с регоператором каждая УК заключит договор, если мусор из мусоропровода, то тариф будет озвученный, если рассортированный, то тариф будет чуть больше 2017 года. Деньги с программы из бюджетов пойдут на устранение последствий от мусорных свалок.
В итоге - рост платежей за ТКО вместо ТБО небольшой, около 20 р с человека в месяц с благоустроенных квартир, а если в доме будут сортировать по контейнерам, то - на 4-5 р., а детям меньше свалок. Вот как-то так.