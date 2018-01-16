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Звезду Голливуда Кевина Спейси обвинили в расизме. С данным заявлением выступили представители охранной компании VIP Protective Services, которые были наняты для обеспечения безопасности на съемках первого сезона сериала "Карточный домик". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Основатель охранной фирмы, 51-летний Эрл Блю отметил, что контракт с ними на следующие сезоны не продлили из-за того, что актер якобы сказал менеджеру, будто он не хочет видеть "ниггеров" возле своего трейлера. Слова Блю подтвердил другой сотрудник VIP Protective Services, 47-летний Эрик Лайлс.

Блю подчеркнул, что Спейси отказывался пожимать руки чернокожим охранникам, делая вид, что не замечает их, когда они с ним здоровались. Мужчина рассказал, что пытался обсудить происходящее с менеджерами площадки, однако ему ответили, что актер является могущественным человеком, поэтому необходимо делать все, чтобы он был доволен. В итоге основатель охранной организации собирается подавать на Спейси в суд.

Издание добавляет, что VIP Protective Services также предоставляла услуги для корпорации Marvel и телеведущей Опры Уинфри.

Напомним, в конце октября минувшего года вокруг Кевина Спейси разгорелся секс-скандал. Его обвинили в домогательствах не менее 15 человек, включая девять коллег, которые работали со звездой над "Карточным домиком", а также актер Энтони Рэпп, снимающийся в сериале "Стартрек", которому на момент домогательств было 14 лет.