Власти объяснили, почему в Барнауле выросла плата за выброс мусора

С 1 января 2018 года в Барнауле почти в два раза выросла плата за вывоз мусора на одного жителя. Чиновники и эксперты на пресс-конференции во вторник, 16 января, рассказали, почему это произошло. Портал Amic.ru собрал всю информацию для пояснения.
Что почём
Итак, с 1 января 2018 года изменится плата за вывоз мусора в Барнауле (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс"):
- на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире – 71,77 руб. в месяц (ранее - 40,22 руб.),
- на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры – 104,92 руб. (ранее – 58,79 руб.).
Откуда рост
Значительный рост платы для полигона, куда весь этот мусор вывозится, произошел из-за включения в него платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Теперь по федеральному закону "экологический сбор" будут платить именно полигоны.
С 2018 года плата за тонну привезенного мусора (это делают специальные, мусоровывозящие компании) на единственный в Барнауле полигон составляет 1000,29 руб. за тонну 4 класса опасности и 199,01 руб. за тонну 5 класса. Об этом сообщил генеральный директор АО "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл.
Он добавил, что на барнаульском полигоне нет весов, на которых можно взвешивать мусор, а потому цены для завоза мусора там рассчитали в кубах. А именно 200,6 руб. за кубометр мусора четвертого класса. Раньше было почти в семь раз меньше.
Тарифы меняются также в Бийске, Заринске, Волчихе, Славгороде и Яровом, здесь для местных полигонов уже изменена плата. Это же, но пока непонятно, когда, должно произойти и на других 13 полигонах в Алтайском крае.
Куда деваются миллионы?
"За первые 10 дней работы барнаульского полигона в 2018 году по новому ценнику туда было завезено более 9 тысяч тонн мусора. Этот самый НВОС составил 4,5 млн рублей", — сообщил Виктор Карл.
Но это не прибыль полигона, весь НВОС нужно отдавать в казну. 55% от этой суммы будет направлено в бюджет муниципалитета, 40% – в региональный бюджет, еще 5% — в федеральный.
По оценкам начальника управления по тарифам Алтайского края Сергея Родта, если весь мусор поедет на полигоны Алтайского края, без несанкционированных свалок, то НВОС от полигонов будет в пределах 400 млн рублей в год.
Можно ли снизить тариф?
В региональном отделении партии "Справедливая Россия" уверены, что можно уже сейчас. Так, по словам депутата Алтайского краевого Заксобрания Людмилы Сусловой, коммунальные (бытовые) отходы от населения в значительной степени относятся к 5-му классу опасности.
"В эту категорию входят бумага, упаковка, полиэтилен, кухонные пищевые отходы, бой кирпича и керамики, гипсовые отходы, лампы накаливания, лом некоторых металлов, мусор, который образуется в процессе уборки помещения и улицы, и так далее. То есть именно то, что составляет львиную долю коммунальных отходов населения. А вот 4-й класс опасности предполагает широкий перечень отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, энергетики, дорожного строительства, добычи полезных ископаемых", — сообщила она.
По мнению справедливороссов, процент отходов 4-го класса может быть в бытовом мусоре, но он минимален – не более 10% от общей массы.
Виктор Карл с этой трактовкой не согласен. По его словам, основная часть ввозимого на полигон мусора относится к 4-му классу из-за наличия пищевых отходов. Только из сухих отходов можно извлечь пластик, бумагу, стекло и отправить на вторичную переработку. Что загрязнено пищевыми отходами, почти не имеет ценности для переработки.
Именно раздельный сбор мусора мог бы привести к снижению роста платы для жителей. Вот только раздельный сбор мусора в Барнауле, а уж тем более в крае, пока не налажен.
Миллионы тонн мусора
Кстати, в 2016 году (данных по 2017 году пока нет) в Алтайском крае было образовано 4,7 млн тонн мусора. 2,8 млн из них — это отходы от предприятий и индивидуальных предпринимателей, остальное — коммунальные отходы от жителей, медотходы.
Пока из этого объема перерабатывается, по словам министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина, чуть менее 29%. Остальное просто отвозится на полигоны, а то и просто выбрасывается на стихийные свалки.
Федеральный закон в ближайшие годы запретит захоранивать на полигонах и свалках более 120 видов отходов, уже сейчас запрещено выбрасывать 38 видов, например, лом металла. Теперь его требуется перерабатывать. С учетом этого, а также когда в крае в полную силу заработает новая схема сбора, транспортировки, утилизации и захоронения мусора, то до полигона должно доходить не более 50% мусора.
Комментарии
Дружно вывозим мусор к дому Правительства АК!
Это они перед выборами такое творят, призадумайтесь что после будет.
ПатамуштА Гладиолус.
Дружно всем расторгнуться с ЭКО-Кмплексом!
Совсем уже озверели!Прям в городе мусор бросать-пусть бесплатно убирают!
Теперь по федеральному закону "экологический сбор" будут платить именно полигоны.
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А можно ссылочку на федеральный закон? Что то я сомневаюсь, что там прописано кто и сколько платить должен.
так то оно так, только к пенсии в 8 тыс которой пенсионерам не хватает забыли прибавить!!!
Ну, у нас же самые маленькие в мире налоги. Путриоты же уверяют, что с наших никчемных 13% страна ничего не имеет. Только благодаря путину выживаем.
Только по факту налогов с ндс акцизами, и т.д и т.п. Плюс такими вот скрытыми процентов 70.
опять налоги на предприятие которые платит население, я тут подсчитал со своей зар.платы я плачу примерно 56 % налогов прямых и косвенных!
Это не путин. Это на местах опять не выполняют майские указы. Он балаболил что повышать тарифы не более инфляции, но уследить не может за всем. Он один же. Тем более на мировой арене еще не везде обосрался. Заврался....
Но это не прибыль полигона, весь НВОС нужно отдавать в казну. 55% от этой суммы будет направлено в бюджет муниципалитета, 45% – в региональный бюджет, еще 5% — в федеральный.
Интересная математика.
я тут подсчитал со своей зар.платы я плачу примерно 56 % налогов прямых и косвенных!
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Значит зарплата серая. С белой зп платить придётся 61%. К этому ещё нужно добавить транспортный налог, налог на недвижимость и акцизы.
ну хватит жаловаться, работать пора, разнылись тут
А што там в Украине происходит чё та ни слуху, ни духу?
Оз хапнут скоро Педросозависимые горюшка!
Обама воду мутит однозначно!
В АК этот сбор можно сравнить с налогом на воздух.
Голосуем за Грудинина!Будь она проклята,эта воровская власть!
Попросим всей страной Путина на дебаты!!! Интересно послушать его!
Какой Грудинин? Он 8 лет единороссом и 14 лет депутатом был.
Как помните участвовал в создании ЕдРа,в том числе и Примаков,уважаемый человек.Кто ж думал,что власть,придержащие,сделают из конфетки говно.У нас вот и президент с билетом КПСС,и богу молится и куски пожирнее друзьям-олигархам раздаёт.Так что,Грудинин-единственный шанс на сегодняшний день,изменить патовую ситуацию.
Дугин выборы смотрю срывает )
Почему повышают тарифы? Не устали воровать! И никогда не устанут. Выход один: сжать покрепче руки на горле и не отпускать, покуда не перестанут трепыхаться.