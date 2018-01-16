Власти объяснили, почему в Барнауле выросла плата за выброс мусора

С 1 января 2018 года в Барнауле почти в два раза выросла плата за вывоз мусора на одного жителя. Чиновники и эксперты на пресс-конференции во вторник, 16 января, рассказали, почему это произошло. Портал Amic.ru собрал всю информацию для пояснения.

Что почём

Итак, с 1 января 2018 года изменится плата за вывоз мусора в Барнауле (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс"):

на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире – 71,77 руб. в месяц (ранее - 40,22 руб.),

на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры – 104,92 руб. (ранее – 58,79 руб.).

Откуда рост

Значительный рост платы для полигона, куда весь этот мусор вывозится, произошел из-за включения в него платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Теперь по федеральному закону "экологический сбор" будут платить именно полигоны.

С 2018 года плата за тонну привезенного мусора (это делают специальные, мусоровывозящие компании) на единственный в Барнауле полигон составляет 1000,29 руб. за тонну 4 класса опасности и 199,01 руб. за тонну 5 класса. Об этом сообщил генеральный директор АО "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл.

Он добавил, что на барнаульском полигоне нет весов, на которых можно взвешивать мусор, а потому цены для завоза мусора там рассчитали в кубах. А именно 200,6 руб. за кубометр мусора четвертого класса. Раньше было почти в семь раз меньше.

Тарифы меняются также в Бийске, Заринске, Волчихе, Славгороде и Яровом, здесь для местных полигонов уже изменена плата. Это же, но пока непонятно, когда, должно произойти и на других 13 полигонах в Алтайском крае.

Куда деваются миллионы?

"За первые 10 дней работы барнаульского полигона в 2018 году по новому ценнику туда было завезено более 9 тысяч тонн мусора. Этот самый НВОС составил 4,5 млн рублей", — сообщил Виктор Карл.

Но это не прибыль полигона, весь НВОС нужно отдавать в казну. 55% от этой суммы будет направлено в бюджет муниципалитета, 40% – в региональный бюджет, еще 5% — в федеральный.

По оценкам начальника управления по тарифам Алтайского края Сергея Родта, если весь мусор поедет на полигоны Алтайского края, без несанкционированных свалок, то НВОС от полигонов будет в пределах 400 млн рублей в год.

Можно ли снизить тариф?

В региональном отделении партии "Справедливая Россия" уверены, что можно уже сейчас. Так, по словам депутата Алтайского краевого Заксобрания Людмилы Сусловой, коммунальные (бытовые) отходы от населения в значительной степени относятся к 5-му классу опасности.

"В эту категорию входят бумага, упаковка, полиэтилен, кухонные пищевые отходы, бой кирпича и керамики, гипсовые отходы, лампы накаливания, лом некоторых металлов, мусор, который образуется в процессе уборки помещения и улицы, и так далее. То есть именно то, что составляет львиную долю коммунальных отходов населения. А вот 4-й класс опасности предполагает широкий перечень отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, энергетики, дорожного строительства, добычи полезных ископаемых", — сообщила она.

По мнению справедливороссов, процент отходов 4-го класса может быть в бытовом мусоре, но он минимален – не более 10% от общей массы.

Виктор Карл с этой трактовкой не согласен. По его словам, основная часть ввозимого на полигон мусора относится к 4-му классу из-за наличия пищевых отходов. Только из сухих отходов можно извлечь пластик, бумагу, стекло и отправить на вторичную переработку. Что загрязнено пищевыми отходами, почти не имеет ценности для переработки.

Именно раздельный сбор мусора мог бы привести к снижению роста платы для жителей. Вот только раздельный сбор мусора в Барнауле, а уж тем более в крае, пока не налажен.

Миллионы тонн мусора

Кстати, в 2016 году (данных по 2017 году пока нет) в Алтайском крае было образовано 4,7 млн тонн мусора. 2,8 млн из них — это отходы от предприятий и индивидуальных предпринимателей, остальное — коммунальные отходы от жителей, медотходы.

Пока из этого объема перерабатывается, по словам министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина, чуть менее 29%. Остальное просто отвозится на полигоны, а то и просто выбрасывается на стихийные свалки.

Федеральный закон в ближайшие годы запретит захоранивать на полигонах и свалках более 120 видов отходов, уже сейчас запрещено выбрасывать 38 видов, например, лом металла. Теперь его требуется перерабатывать. С учетом этого, а также когда в крае в полную силу заработает новая схема сбора, транспортировки, утилизации и захоронения мусора, то до полигона должно доходить не более 50% мусора.