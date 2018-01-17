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Где лучше купить новую квартиру в Барнауле

, ИА "Амител"
Актуальные предложения представила компания "Домстрой-Барнаул"

Рынок строящейся недвижимости в Барнауле сегодня предлагает большое разнообразие вариантов для покупки жилья. Тем, кто уже находится в поиске новой квартиры или только собирается заняться этим вопросом, стоит обратить внимание на актуальные предложения от компании "Домстрой-Барнаул".

Строительная компания "Домстрой-Барнаул" давно зарекомендовала себя как надежный и ответственный застройщик в Барнауле. Многим горожанам и гостям города знакомы объекты, возведенные этой компанией в центральной и нагорной частях города. Деликатно обновляя облик города, делая его современным и динамичным, "Домстрой-Барнаул" предлагает своим клиентам новое комфортабельное жилье в лучших районах города.

Сегодня компания "Домстрой-Барнаул" сообщает о возможности приобретения жилья в двух новых домах по адресам Островского, 23 и Интернациональная, 47 в Барнауле.

На пересечении улиц Георгия Исакова и Островского в Ленинском районе города ведется строительство нового восьмиэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома класса "комфорт". Потенциальные покупатели по достоинству оценят здесь улучшенную планировку квартир и комфортное благоустройство территории. Дом удачно расположился в удобном тихом месте, вблизи большой транспортной развязки. Одно из несомненных его достоинств — шаговая доступность от зеленой зоны парков отдыха. Приобретение квартиры в строящемся жилом доме на Островского, 23 от компании "Домстрой-Барнаул" возможно в ипотеку и рассрочку. Планируемая дата сдачи объекта – август 2019 года.

А на улице Интернациональной, 47 уже сдан в эксплуатацию новый 15-этажный многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной стоянкой автомобилей. "Макс" – так называется этот дом — расположен в самом центре Барнаула с развитой инфраструктурой и в шаговой доступности от основных бизнес- и развлекательных центров, а также учебных заведений столицы Алтайского края.

"Макс" – редкий в Барнауле пример жилого дома клубного типа. Элитный статус ему придает не только удачное месторасположение, но и использование в отделке дорогостоящих материалов. Кроме того, в связи с популярностью усовершенствованных планировочных решений в компании "Домстрой-Барнаул" доработали планировки в доме по ул. Интернациональной, 47. Здесь предлагают приобрести "евротрешки" — квартиры с двумя спальнями и кухней-гостиной. Потенциальным покупателям также полезно будет знать, что в доме спроектирована крышная газовая котельная.

Квартиры от компании "Домстрой-Барнаул" – это уверенность в будущем.

Компания "Домстрой-Барнаул"
Барнаул, ул. Антона Петрова, 221г/3
+7 (3852) 533-833
+7 (3852) 539-953
dom-barn.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2018 10:22
- гость -

В Барнауле лучше купить квартиру в другом городе.

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17.01.2018 10:49
- гость -

в Барнауле квартиры лучше не покупать, а валить в другой регион

0  0
17.01.2018 13:54
- гость -

Да нормально в Барнауле рай на земле

0  0
17.01.2018 13:55
- гость -

Пожалуйста только дотяните хотябы до B д1, ну вы поняли а то трэш творится сейчас.

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17.01.2018 16:25
СЕРГЕЙ МУДРИК

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ К СЕБЕ В КОМПАНИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!

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