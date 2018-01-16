Фото: gosnovosti.com
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак о "неполноценности крымчан по отношению к миру".
"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", — цитирует Поклонскую РИА "Новости".
Также депутат Госдумы подчеркнула, что Крым является уникальным местом. "Не видеть и не ценить это может только глупец", — резюмировала Поклонская.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, претендующая на пост президента России Ксения Собчак накануне заявила, что жители Крымского полуострова ущемлены в своих правах в сравнении с другими россиянами.
В качестве примера такой дискриминации она назвала тот факт, что в Крыму не будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Комментарии
жители Крымского полуострова ущемлены в своих правах в сравнении с другими россиянами.
и слова Ксении Собчак о "неполноценности крымчан по отношению к миру".
как то не одно и тоже
а это как с неграми. они теперь везде дискриминацию видеть будут.
Ну так то Поклонская умнее Собачихи раз в 5, несмотря на то, что вторая родилась с золотой ложкой во рту и училась в одном из лучших заведений страны. Не помогло, видимо
16.01.2018 17:15
- гость -
что ж она тогда ни одного довода Собачихи не опровергла? Крыть нечем? Лишь промычала какой-то бред про уникальность Крыма. Скоро как Путин будет, вместо конкретного ответа на вопрос "почему цены повысились", отвечать и в красках расписывать, как хорошо мы живем и какие мы все уникальные
16.01.2018 17:29
- гость -
Странно, но в Таллине никогда не будут проводить чемпионат мира по футболу. И в Люксембурге тоже. Прокомментируйте ущемление прав эстонцев и люксембургжцев. Как можно комментировать бред, который несет эта недалекая лошадь?
16.01.2018 18:14
- гость -
а насчет филиалов сбербанка что скажете?
Операторов сотовой связи тоже
А по факту Собчак права.
"В качестве примера такой дискриминации она назвала тот факт, что в Крыму не будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018 года."
- Эта фраза говорит исключительно о необразованности Собчак. Решение о выборе городов принимающих ЧМ-2018 было принято в 2012 году, Крым был еще не российским))). Дурь так и прет.