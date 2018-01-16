Фото: lotosgtrk.ru

Микроавтобус из правительственного гаража с номерами серии ТТТ попал в аварию в Заиграевском районе Бурятии. Двоих доставили в больницу, пишет "Интерфакс-Сибирь", ссылаясь на райотдел ГИБДД.

В автобусе Ford Transit на открытие Ново-Горхонской средней школы и котельной ехали десять пассажиров — журналисты телекомпаний АТВ, Тивиком и БГТРК, издательского дома "Буряад унэн" и сотрудники пресс-службы главы и правительства Бурятии.

В ГИБДД отметили, что ДТП произошло на втором километре трассы между населенными пунктами Татарский ключ и Илька. Предварительно установлено, что водитель транспорта не справился с управлением, в результате чего микроавтобус вылетел в кювет. "Пострадали несколько человек, двое отправлены в больницу", — цитирует агентство слова источника.

При этом РИА "Новости" сообщает о трех госпитализированных пострадавших.

На место ЧП прибыла карета скорой помощи, пострадавших увезли в Новобрянскую районную больницу, позднее они будут перенаправлены в Улан-Удэ. Согласно предварительной информации, они получили сильные ушибы позвоночника.

Отмечается, что остальные журналисты продолжили рабочую поездку.