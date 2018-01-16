В Новосибирске в 2017 году впервые за много лет сменился лидер в продуктовой рознице. На смену алтайской "Марии-Ра" пришел томский ритейлер "Ярче", пишет "НГС.Новосибирск".
Как сообщили в 2ГИС, в административных границах города (то есть без учета пригородов и формально не входящих в состав Новосибирска Краснообска и Кольцово) у сети "Ярче!" было уже 104 магазина. Таким образом, она обошла прежнего лидера — сеть "Мария-Ра" из Алтайского края (у неё 101 магазин), которая занимала первое место по количеству точек на протяжении как минимум пяти последних лет.
Ещё год назад у сети в Новосибирске было только 50 точек. Скорость развития сети во многом объясняется выбранным форматом: магазины "Ярче!" зачастую используют небольшие помещения площадью 150–200 кв. м, которые не подходят для торговых точек большинства конкурентов.
На третьем месте сейчас находится группа компаний "Холидей". У неё 77 магазинов разных форматов: "Холди дискаунтер", "Холидей классик", "Сибириада" и "БУМ". Четвертое и пятое места заняли соответственно группа "Новые торговые системы" (70 магазинов под вывесками "Универсам удачных покупок", "Лидер экономии", "Супермаркет", "Бахетле" и "Добрянка") и относительно недавно зашедший на новосибирский рынок "Магнит" (67 точек).
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В целом продуктовый ритейл развивался в Новосибирске в прошлом году достаточно динамично, однако развитие это шло в основном за счёт новых игроков. По темпам развития лидерство принадлежит сети "Пятерочка", которая увеличила количество торговых точек в три раза — с 16 до 46. Сеть "Лента" в прошлом году начала развивать в городе формат супермаркета — сейчас у неё в Новосибирске уже семь таких магазинов.
Комментарии
Ярче лучьше чем малиры
В некоторых "ярче!" невозможно разойтись с другим покупателем, зачем делать такие магазины, где идешь и думаешь, что сейчас витрину снесешь собой...
Я думаю, Ракшин сейчас прочитает эту новость и в Новосибе в этом году еще 100 магазинов откроет.
Поздравляю сеть Ярче, хороший недорогой ассортимент, а главное песонал никогда не ошибается на кассах.
а главное песонал никогда не ошибается на кассах
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там наверное инопланетяне работают
Эх останется ракшин без корочек хлеба того и гляди
16.01.2018 16:50
- гость -
Экономят местами на площадях. Но в целом явно лучше Машкары.
а мне в аниксе нравится покупать
Конечно Ярче лучше! Тухляка поменьше , чем в мрашке... Раньше ходил в последнюю ТОЛЬКО потому, что была скидочная карта, тем и привлекала, что по ней чуть дешевле, чем в других магазинах. А нынче ракшин сэкономить решил, на лыжне карты давали только за чеки и то не всем. Поэтому мой выбор- однозначно Ярче!!!
К сожалению, возле дома Ярче становится все хуже и хуже по ассортименту. Да и цены повышают. Когда только открылись было лучше..
16.01.2018 17:13
там наверное инопланетяне работают
ну что вы, там работа организована правильно, исключает намеренные ошибки
Однозначно- ЯРЧЕ!!!!
Да наконец то приличный чистый магазин с хорошим асссортиментом открылся. А то эти помойные марии ра надоели. Грязь жуткая. 90-летние бабки ветошью размазывают грязь везде. Ужас. А ассортимент-вообще молчу. Неплохой был холидей в Вавилоне, но закрылся. Лэнд 24 -отлично, но дорого. Ярче-прекрасный магазин. Успехов!
В ярче ассортимент побольше будет
Сдулся спонсор "ХК Сибирь" и "ФК Сибирь