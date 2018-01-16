В Новосибирске в 2017 году впервые за много лет сменился лидер в продуктовой рознице. На смену алтайской "Марии-Ра" пришел томский ритейлер "Ярче", пишет "НГС.Новосибирск".

Как сообщили в 2ГИС, в административных границах города (то есть без учета пригородов и формально не входящих в состав Новосибирска Краснообска и Кольцово) у сети "Ярче!" было уже 104 магазина. Таким образом, она обошла прежнего лидера — сеть "Мария-Ра" из Алтайского края (у неё 101 магазин), которая занимала первое место по количеству точек на протяжении как минимум пяти последних лет.

Ещё год назад у сети в Новосибирске было только 50 точек. Скорость развития сети во многом объясняется выбранным форматом: магазины "Ярче!" зачастую используют небольшие помещения площадью 150–200 кв. м, которые не подходят для торговых точек большинства конкурентов.

На третьем месте сейчас находится группа компаний "Холидей". У неё 77 магазинов разных форматов: "Холди дискаунтер", "Холидей классик", "Сибириада" и "БУМ". Четвертое и пятое места заняли соответственно группа "Новые торговые системы" (70 магазинов под вывесками "Универсам удачных покупок", "Лидер экономии", "Супермаркет", "Бахетле" и "Добрянка") и относительно недавно зашедший на новосибирский рынок "Магнит" (67 точек).

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В целом продуктовый ритейл развивался в Новосибирске в прошлом году достаточно динамично, однако развитие это шло в основном за счёт новых игроков. По темпам развития лидерство принадлежит сети "Пятерочка", которая увеличила количество торговых точек в три раза — с 16 до 46. Сеть "Лента" в прошлом году начала развивать в городе формат супермаркета — сейчас у неё в Новосибирске уже семь таких магазинов.