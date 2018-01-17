Фото: "Каменские известия"

Алтайский край в 2018 году получит средства на открытие кинотеатров в селе Родино и городе Заринске. В самом конце прошлого года в Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подписали приказ о выделении средств по программе поддержки кинотеатров в населенных пунктах, где проживает менее 500 тысяч человек.

Уже известно, что Фонд кино поможет открыть кинозалы в Заринском Доме культуры "Северный" (4 миллиона 830 тысяч 500 рублей) и Родинском районном Доме культуры (4 миллиона 886 тысяч рублей). На правительственном уровне обсуждается продление программы на 2019 год и выделение нашему региону средств на открытие еще нескольких залов. Впрочем, как показывает практика, подобные культурные объекты в сельской местности — "палка о двух концах".

Сегодня в Алтайском крае уже работают несколько сельских кинотеатров — в Поспелихе, Кулунде, Змеиногорске и с недавнего времени в Камне-на-Оби, где у зрителей есть возможность смотреть современное кино на большом экране, причем в режиме 3D. Альфред Хичкок говорил, что фильм — это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Фактически для многих сельских жителей в Алтайском крае новые кинотеатры — единственная форма досуга. Неудивительно, что, по предварительным результатам, основная аудитория сельских залов — семейная. Культура похода в кино постепенно возрождается. Об этом свидетельствуют некоторые факты.

Так, в Камне-на-Оби 30 ноября после реконструкции открылся муниципальный кинотеатр "Звезда", на базе которого создан культурный центр имени Ивана Пырьева, знаменитого кинорежиссера. Большинство каменцев ожидали перезапуска "Звезды" с огромным нетерпением, ведь экран кинотеатра перестал работать еще в 2015 году, с отъездом последних приезжих арендаторов-кинопрокатчиков. Обновленный зал рассчитан на 152 посадочных места с экраном длиной 22 метра, а также оснащен системой звука Dolby. С момента открытия кинотеатра уже было продано около 5,5 тысяч билетов. Люди приезжают из соседних городов и деревень. Для многих это лекарство от скуки и сельской суеты.

Как рассказала Amic.ru руководитель кинотеатра "Звезда" в Камне-на-Оби Юлия Горбачева, стоимость билета варьируется от 50 до 250 рублей, в зависимости от времени сеанса.

За два неполных месяца состоялось более 130 сеансов, выручка от которых составила около полумиллиона рублей.

"У жителей и гостей города есть уникальная возможность смотреть премьеры с максимальной скидкой – для этого необходимо собрать группу из 20 и более человек, в таком случае стоимость одного билета составит всего 50 рублей. Кроме того, дети до 5 лет без занятия отдельного места смотрят фильмы бесплатно. Дети до 12 лет включительно, студенты очного отделения, пенсионеры и ветераны труда получают скидку на кинобилет при предъявлении удостоверяющих документов", — сообщила Юлия Горбачева.

При этом есть проблема – низкая температура в кинозале. Не секрет, что здание было построено в 1927 году, и из-за особенности коммуникаций тех времён есть проблемы с теплоснабжением. В настоящее время установлены тепловая пушка и завеса, которые хоть как-то спасают зрителей от холода.

В советское время кинотеатры были практически в каждом селе, в домах культуры демонстрировали не только отечественные новинки, но и голливудские хиты – "Кинг-Конг", "Золото Маккены", "Великолепная семерка" и другие. Сегодня ситуация в сельских кинотеатрах практически ничем не отличается от того времени: в афише в основном российские картины, а зарубежные ограничиваются всего несколькими релизами в год. Многие дистрибьюторы не очень активно идут на контакт с представителями сельских кинотеатров. Так как они на балансе муниципалитетов и финансовой поддержки не имеют, практически все ленты предоставляются с минимальной гарантией. Она колеблется от 10 тысяч рублей и выше. Получается, что большинство представителей кинотеатров не могут дать гарантии окупаемости, а вкладывать свои средства муниципалитеты не готовы. Что же касается минимальных гарантий, то дистрибьюторы объясняют их логичным стремлением к подстраховке на случай, если кассовые сборы с площадки не смогут окупить затраты прокатчика.

В итоге представители кинотеатров не могут показывать голливудские новинки, не будучи уверенными в том, что народ придет и окупит прокатное удостоверение. Иногда кинотеатры просто простаивают из-за отсутствия новых релизов. Например, жители села Поспелиха несколько раз обращались с просьбой показать им фильм ужасов "Оно", новые "Звездные войны" или "Тор: Рагнарек", но местные власти отказываются от супергероев и ужастиков в пользу отечественных картин и рвущих все на своем пути фильмов "Последний богатырь" и "Движение вверх". При этом иногда бывают исключения из правил. Так, в Кулунде, например, довольно широко демонстрировали блокбастер Зака Снайдера "Лига справедливости".

Как рассказала Amic.ru начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова, сейчас уже можно делать выводы по работе трех новых кинозалов. Главный эффект работы заключается в том, что сельские жители получили возможность увидеть главные российские премьеры практически в те же даты, что и жители столичных городов, в хорошем качестве, а дома культуры не только не остались в убытке, но и получили прибыль. В Кулунду, например, приезжают киноманы из соседней Республики Казахстан. Для того, чтобы посмотреть кино в хорошей проекции, они преодолевают более 50 километров.

"Были опасения с учетом печального опыта некоторых закрывшихся частных кинотеатров в селах, что открытие сельских кинозалов будет нерентабельным. Однако размещение этих кинозалов в действующих домах культуры в корне меняет дело, потому что нет необходимости закладывать все расходы по содержанию здания и персонала в цену билета. Все открытые кинозалы востребованы у населения. Например, работа кинозала в селе Кулунда оценена жителями не только Кулундинского, Ключевского, Табунского районов, города Славгорода, но и жителями Щербактинского района Республики Казахстан. На премьеру фильма "Салют-7" жители соседних районов и городов заранее бронировали билеты, организовывали коллективные поездки", — отмечает Елена Безрукова. По ее словам, такая же ситуация наблюдается и в других сельских кинотеатрах, где в последнее время ажиотаж вокруг российских картин.

Основной доход кинотеатров зависит в первую очередь от выручки, полученной от продажи кинобилетов. Порядка 50% от выручки кинотеатр переводит дистрибьютору фильма, то есть той компании, которая обладает юридическим правом на прокат кинофильма. Дистрибьютор предоставляет кинотеатрам фильм для показа зрителям.

Кинотеатры также платят 6% от своей доли Российскому авторскому обществу, производят перечисления в бюджет. В общем доходе кинотеатра доля дохода от показа фильма составляет примерно 40-60%. При такой схеме не у всех кинотеатров получается зарабатывать. Однако сельским кинотеатрам некоторые дистрибьюторы делают скидку. На итоговые цифры сборов это не влияет. Уже понятно, что по итогам 2017 года сельские кинотеатры в России принесли от 3 до 7% общих сборов, что сравнительно немного. У них есть особенность – необходимость в показе большего количества русских фильмов, нежели зарубежных. А значит, процесс заполняемости залов неотрывно связан с общими тенденциями в отечественном кино, а прошлый год показал, что индустрия сделала огромный рывок вверх.

Как сообщают в Фонде кино, размер выделяемых средств, как и прежде, не будет превышать сумму в 5 миллионов рублей на переоборудование одного кинозала. Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года и демонстрировать социальную рекламу, предоставленную Министерством культуры РФ или Фондом кино.