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Полиция в Барнауле задержала местного жителя по подозрению в краже сумочки из офиса с 66 тысячами рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, горожанин 1978 года рождения, выдавив оконное стекло, тайно проник в офисное помещение. В результате сработала охранная сигнализация. Однако злоумышленник успел похитить сумочку с денежными средствами в размере 66 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Похищенное было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.